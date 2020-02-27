Віктор Павлік відповів хейтерам на коментарі щодо молодої нареченої: Люди, будьте добрішими

Популярний український виконавець Віктор Павлік активно готується до весілля з 25-річною Катериною Реп’яховою. Співак відповів хейтерам на коментарі щодо стосунків з молодою нареченою.

Після того, як Віктор Павлік оголосив про те, що одружується зі своєю концертною директоркою, в мережі з'явилjся багато образливих повідомлень та звинувачень в його бік. У рубриці "Хейтери атакують" програми "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1" артист прокоментував слова хейтерів.

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Здебільшого стосунки Віктора та Катерини зазнають осуду, в мережі пишуть, що вони виглядають, як тато з донькою.

Добре, що не як дідусь із внучкою! А тато з донькою… Ви знаєте для мене як приклад є багато в світі пар, де люди мають велику різницю у віці,

– відповів виконавець.

Хтось назвав Віктора Павліка ловеласом, проте сам співак зазначив, що був таким колись.

Який ловелас! Як молодшим був, то трішки заглядав за спідницями. Хотів сказати під спідниці, але ні, не під спідниці, а за спідницями заглядав. Коли йшла дівчина, я вслід міг подивитися.

– зізнався артист.

Також він відповів на питання, яке стосувалося зовнішності. Один із користувачів написав: "Він реально думає, що він красивий? Подивіться на його ніс!"

Ніс як ніс! Колись я падав з велосипеда, у мене тут є горбинка. Трішки викривлена, якщо видно. Я ніколи не хизувався, що я красивий чи некрасивий. Чоловік має бути трішки красивішим за мавпу – от тоді він класний!

– розповів Віктор Павлік.

Виконавець зазначив, що найбільше йому сподобався коментар: "Сивина в бороду – біс у ребро".

Наприкінці відео Віктор Павлік закликав людей бути добрішими та займатися своїм життям, а не втручатися у чуже.

Віктор Павлік у програмі "Життя великих людей": дивіться відео онлайн