Вікторія Бекхем показала дитячі фото: такою дизайнерку ви ще не бачили

Сьогодні, 17 квітня, свій 46-й день народження святкує британська модельєрка Вікторія Бекхем. З нагоди свята вона вирішила поділитися з прихильниками серією кумедних дитячих фото. Ці милі архівні кадри нікого не залишать байдужим.

Іменитій дизайнерці доводиться святкувати своє день народження в особливих умовах самоізоляції. Проте, судячи з усього, Вікторія Бекхем не розчаровується та цілком готова до нового формату свята. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала серію архівних дитячих фото.

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"Сьогодні мій день народження. Можливо, найбільш незвичний у моєму житті. Але я така щаслива бути в безпеці зі своєю сім'єю", – прокоментувала Вікторія Бекхем. Вона також зауважила, що у цей день поряд з нею не буде сина Брукліна, якого пандемія коронавірусу спіткала у США разом з дівчиною Ніколою Пельтц.

Вікторія Бекхем детально спланувала своє торжество. Вдень вона влаштувала родинну прогулянку на велосипедах, адже уряд Британії дозволяє громадянам займатися спортом навіть під час карантину. Вже ввечері іменинниця проведе онлайн-вечірку в інстаграмі, під час якої разом з друзями буде розважатися під улюблені пісні зі свого плейлиста.

Крім того, модельєрка попросила своїх близьких замість розкішних подарунків для неї переказати кошти на рахунок благодійної організації The Children's Society, яка допомагає дітям з хронічними хворобами та з малозабезпечених родин пережити пандемію коронавірусу.

Зауважимо, що зірковий чоловік дизайнерки футболіст Девід Бекхем публічно привітав дружину з днем народження. Він опублікував серію архівних фото коханої та зворушив підписом: "З днем народження, мамо. Ми тебе так любимо і сподіваємось, що у тебе буде найдивовижніший день".