Вікторія Бекхем розповіла про поповнення в сім'ї: фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем повідомила шанувальників про народження її племінниці. Молодший брат зірки Крістіан Адамс і його дружина Емма стали батьками вчетверте.

Фотографію з новонародженою дівчинкою Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Читайте також: Відео дня: Вікторія Бекхем на шпильках несе пакети з продуктами

Бекхем поділилася новиною про поповнення в сімействі з шанувальниками у соціальних мережах. Також дизайнерка повідомила про те, що її племінницю назвали Табата. Для Крістіана це четверта дитина, що цікаво – перша дівчинка.

Крім того, у Вікторії є сестра Луїза, яка виховує чотирьох дітей. Відтак у родині знаменитості нараховується 12 нащадків.



Новонароджена Табата / Instagram-Stories / @victoriabeckham