Вікторія Бекхем розповіла про поповнення в сім'ї: фото

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Вікторія та Девід Бекхеми
Вікторія та Девід Бекхеми / Instagram / @victoriabeckham

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем повідомила шанувальників про народження її племінниці. Молодший брат зірки Крістіан Адамс і його дружина Емма стали батьками вчетверте.

Фотографію з новонародженою дівчинкою Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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Бекхем поділилася новиною про поповнення в сімействі з шанувальниками у соціальних мережах.  Також дизайнерка повідомила про те, що її племінницю назвали Табата. Для Крістіана це четверта дитина, що цікаво – перша дівчинка. 

Крім того, у Вікторії є сестра Луїза, яка виховує чотирьох дітей. Відтак у родині знаменитості нараховується 12 нащадків.

вікторія бекхем
Новонароджена Табата / Instagram-Stories / @victoriabeckham

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Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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