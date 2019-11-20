Вікторія Бекхем станцювала з сином під пісню Spice Girls: запальне відео

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка була зіркою гурту Spice Girl у 90-х роках, запалила зі своїм сином Ромео під одну з пісень популярного дівчачого "бенду".

Так, 17-річний Ромео Бекхем спершу опублікував кумедне відео у TikTok-профілі, де він танцює зі своєю мамою – ексучасницею Spice Girls. Вибір пісні для ролика є очевидним.

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Під композицію Spice Up Your Life Вікторія Бекхем ритмічно станцювала, продемонструвавши також ідеальну фігуру. Ромео натомість більше спостерігав за матір'ю та намагався повторити її рухи.

Додамо, що ця пісня увійшла у другий студійний альбом групи Spice Girls – Spiceworld, реліз якого відбувся в 1997 році.

Spice Girls – Spice Up Your Life: дивіться відеокліп