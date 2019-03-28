Вікторія Бекхем в ефектному total look відвідала модний захід в Катарі

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

Знаменита британська бізнесвумен і модельєрка Вікторія Бекхем підкорює Катар своїми лаконічними та водночас неймовірно стильними образами. Так, в четвер, 28 березня, дружина знаменитого футболіста з'явилася на світському заході в чорному total look.

Британська ікона стилю Вікторія Бекхем отримала запрошення на один з наймодніших заходів в Катарі – Fashion Trust Arabia Prize. На премію також прибули Наталія Водянова, Карла Бруні та інші знаменитості.

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Для офіційного виходу модельєрка одягнула чорну сукню довжини міді з коротким рукавом. Стиль вбрання неабияк личив тендітній Вікторії Бекхем. Oversize в плечах та вільна спідниця плаття візуально додавали розмірів, а щільна прилягаючи тканина на талії підкреслили стрункість дизайнерки.

Її стриманий образ доповнили ботильйони з відкритим носком, завдяки якому дружина футболіста продемонструвала яскравий червоний педикюр. Її образ доповнили діамантовий перстень, тонкий ланцюжок на шиї та золотий годинник.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
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