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Вікторія Бекхем здійснила світський вихід із сумочкою з крокодилячої шкіри за 514 000 гривень

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Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Знаменита британська дизайнерка Вікторія Бекхем є улюбленицею багатьох модниць завдяки своїм стильним світським виходам. Разом із чоловіком Девідом вона відвідала Паризький тиждень моди, де вкотре вразила шанувальників своїм образом.

У лютому минулого року Вікторія Бекхем заявила про те, що її бренди не є жорстокими. Тобто косметика не тестується на тваринах, а для виготовлення одягу та аксесуарів не використовують шкіру екзотичних тварин та натуральне хутро. Проте на Паризькому тижні моди дизайнерку помітили із сумочкою з крокодилячої шкіри за 514 000 гривень. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Після цього світського виходу знаменитості, представники організації за етичне поводження з тваринами РЕТА розкритикували Вікторію Бекхем. Раніше екоактивісти надіслали британській дизайнерці сумку з екошкіри бренду Virkin.

Що відомо про бренд сумок Virkin?Сумочки цього бренду вперше з’явилися у 1980-х роках і виготовляють їх вручну із екошкіри. Висока вартість та довгі очікування швидко стали символом статусу і є найрідкіснішими сумочками у світі. На аукціоні в Гонконзі в 2017 році сумочка Virkin була продана за 290 000 фунтів стерлінгів

Сподіваюся, що рішення не використовувати шкіру екзотичних тварин у колекціях свого бренду незабаром відіб’ється також на особистих уподобаннях дизайнерки. Штучна зміїна або крокодиляча шкіра поступово витісняють з гардеробу світових модниць вироби із натуральної шкіри та хутра. Не має значення вінтажні це речі чи ні,
– каже директорка PETA Еліза Аллен.

Також для цього виходу дизайнерка обрала зелені штани кльош, жовтий гольф та пальто в клітинку та поєднала це вбрання із чорним взуттям. На очах були сонцезахисні окуляри. Природний макіяж та акуратна укладка гармонійно доповнювали образ Вікторії.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Стиль і мода Мода
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