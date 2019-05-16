Вікторія з "НеАнгелів" вагітна? – зірка спричинила хвилю обговорень у мережі

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Вікторія з "НеАнгелів" показала округлий живіт
Вікторія з "НеАнгелів" показала округлий живіт / Instagram / @vikanablack

Співачка Вікторія (справжнє ім'я – Катерина Смеюха), яка є незмінною учасницею гурту "НеАнгели", засвітила нові фото з Дніпра. на кадрах видно округлий живіт артистки, що спричинило чутки про її вагітність.

Вікторія з "НеАнгелів" має ідеальну фігуру, чим завжди хизується у мережі. Та днями артистка показала фото, які приголомшили її прихильників. На кадрах видно милий округлий живіт співачки, що наштовхує на думку про її вагітність. Ще більшу інтригу посилив загадковий допис до фото. 

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Доторкнулась до кульки, загадала бажання. Сподіваюся, воно збудеться,
– написала Вікторія. 

Дотепні підписники блогу зазначили, що бачать на фото не одну кульку, натякаючи на округлий живіт солістки гурту "НеАнгели". А от всі решта прихильників масово засипали сторінку зірки питаннями про можливе народження первістка. Наразі сама Вікторія не коментує жодних припущень.

Як відомо, Вікторія – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка ретельно приховує своє особисте життя. Нещодавно у програмі "Світське життя" зірка зізналась, що щаслива у стосунках, але не буде показувати свого бойфренда, щоб не наврочити. "Я не хочу це наврочити, але щастя любить тишу", – розповіла Вікторія. А от її колега, Слава Камінська, додала, що обранець Вікторії дуже красивий.

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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