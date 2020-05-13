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Він ревнував мене до всього: ексбойфренд Регіни Тодоренко погрожував їй пістолетом

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Ексбойфренд Регіни Тодоренко погрожував їй пістолетом
Ексбойфренд Регіни Тодоренко погрожував їй пістолетом / Instagram / @reginatodorenko

Після гучного скандалу телеведуча зізналася, що на собі відчувала прояви агресії чоловіка. Регіна Тодоренко заявила, що її колишній бойфренд був таким ревнивим, що погрожував одному з шанувальників зіркової коханою пістолетом та тримав у страху її саму.

Успішна блогерка та телеведуча резонансними висловлюваннями про домашнє насильство суттєво підірвала свою репутацію. Проте в інтерв'ю виданню Meduza Регіна Тодоренко зізналася, що лише зараз, у віці 29 років, почала аналізувати свої минулі стосунки та усвідомила, що сама ставала жертвою агресора. 

До теми Регіна Тодоренко представила фільм про домашнє насильство: А що я зробила, щоб допомогти?

20-річною вона зустрічалася з хлопцем, який був надмірно ревнивим. Саме це, за словами Тодоренко, є вагомим свідченням того, що чоловік у майбутньому може застосовувати силу до жінки та підіймати на неї руку. У тих стосонках зірка потерпала від морального тиску коханого. 

Він ревнував мене до всього: до стовпа, до стільця. Йому було б простіше, якби я вдома була прив'язана до батареї – тільки тоді, здається, він був би спокійний,
– пригадала Регіна Тодоренко. 

Раніше через свою недосвідченість вона не помічала очевидних речей та виправдовувала ревнощі ексбойфренда. Проте ведуча пригадала шокуючу ситуацію. Коли пара гуляла парком, до них підійшов прихильник зірки й попросив про фото. Хлопець відреагував агресією: він забрав у шанувальника телефон і дістав пістолет, направивши зброю на них зі словами: "Так, ти від неї відійди, а ти сюди стань швидко". Тоді Регіна Тодоренко віджартувалася та вкотре не надала жодного значення поведінці коханого. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Регіна Тодоренко LifeStyle
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