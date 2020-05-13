Він ревнував мене до всього: ексбойфренд Регіни Тодоренко погрожував їй пістолетом

Після гучного скандалу телеведуча зізналася, що на собі відчувала прояви агресії чоловіка. Регіна Тодоренко заявила, що її колишній бойфренд був таким ревнивим, що погрожував одному з шанувальників зіркової коханою пістолетом та тримав у страху її саму.

Успішна блогерка та телеведуча резонансними висловлюваннями про домашнє насильство суттєво підірвала свою репутацію. Проте в інтерв'ю виданню Meduza Регіна Тодоренко зізналася, що лише зараз, у віці 29 років, почала аналізувати свої минулі стосунки та усвідомила, що сама ставала жертвою агресора.

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20-річною вона зустрічалася з хлопцем, який був надмірно ревнивим. Саме це, за словами Тодоренко, є вагомим свідченням того, що чоловік у майбутньому може застосовувати силу до жінки та підіймати на неї руку. У тих стосонках зірка потерпала від морального тиску коханого.

Він ревнував мене до всього: до стовпа, до стільця. Йому було б простіше, якби я вдома була прив'язана до батареї – тільки тоді, здається, він був би спокійний,

– пригадала Регіна Тодоренко.

Раніше через свою недосвідченість вона не помічала очевидних речей та виправдовувала ревнощі ексбойфренда. Проте ведуча пригадала шокуючу ситуацію. Коли пара гуляла парком, до них підійшов прихильник зірки й попросив про фото. Хлопець відреагував агресією: він забрав у шанувальника телефон і дістав пістолет, направивши зброю на них зі словами: "Так, ти від неї відійди, а ти сюди стань швидко". Тоді Регіна Тодоренко віджартувалася та вкотре не надала жодного значення поведінці коханого.