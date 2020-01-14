Він зробив багато поганих речей, – відверта заява співачки Альони Вінницької про батька

Відома українська телеведуча та ексучасниця гурту "ВІА Гра" зізналася, що її тато був неоднозначною особистістю. Йому не судилося побачити запаморочливий успіх доньки, проте з самого дитинства він був її найбільшим шанувальником. Смерть батька стала найбільшою втратою у житті співачки.

Альона Вінницька стала гостею програми "Кава з перцем", у якій розповіла про особисте життя та творчий успіх. Проте головним зізнанням артистки стала розповідь про батька, який підтримував її літературні починання ще в дитинстві.

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Знаменитість захоплювалася творчістю у досить ранньому віці. Її навіть називали маленькою поетесою. Батько Альони неабияк радів інтересам доньки. Він навіть надсилав її вірші до всіх можливих газет. Напевно, саме його старанням повинна завдячувати співачка, яка у майбутньому стала авторкою справжніх хітів.

Проте про батька Альоні Вінницькій говорити непросто. Вона не приховує, що він приніс у її життя чимало хорошого, проте їхні родинні стосунки не були схожі на казку.

Він був дуже неоднозначною людиною. Я не готова розповісти про нього все з поваги до своєї матері. Тому я тільки можу сказати, що він зробив і дуже багато поганих речей, але і дуже багато гарного для мене,

– повідомила виконавиця.

Зараз Альона Вінницька дуже шкодує, що батько так і не став свідком її шаленого успіху. Він пішов з життя, коли дівчині було лише 21 рік, а на той момент вона ще не розпочала свою кар'єру на телебаченні.

Нагадаємо, що нещодавно український шоубізнес сколихнуло зізнання Альони Вінницькою, якій довелося пережити сильну депресію. Зірка розповіла, що самотужки не могла впоратися з психічними розладами та пройшла курс лікування в психіатричній лікарні. На щастя, впродовж року вона подолала емоційне вигорання та повершулася на широкі екрани.

Коли у мене скоротився гастрольний графік, було складно знайти себе в побуті. Зрозуміла, що не знаю, що потрібно робити вдома. Це був чудовий життєвий досвід. Він вправляє мізки. Я зрозуміла і прийняла все, що сталося зі мною в житті. Змінилася, набула нових навичок, прийшла життєва мудрість,

– повідомила знаменитість.