Як виглядали голлівудські зірки на своїх випускних вечірках: архівні фото

Не завжди всім відомі голлівудські кінозірки виходили на червоні доріжки та дивували шанувальників своїм розкішним виглядом. У них теж були свої партнери на випускному балу та картаті сукні.

У мережі з'явилися кумедні фотографії, зроблені на випускному балу Бреда Пітта, Дженніфер Еністон, Брітні Спірс, Джорджа Клуні та інших зірок Голлівуду. Колись ці відомі актори та актриси теж були підлітками, які багато мріяли та будували плани на майбутнє.

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На фото можна побачити дивні сукні, божевільні зачіски 80-х і щасливі та, водночас, збентежені усмішки майбутніх зірок. До прикладу, в Еністон тоді ще не було її фірмової ідеальної зачіски. Пітт у ті часи ще зовсім не виглядав еталоном мужності, а Клуні і Макконахі здавалися кумедними підлітками.

Добірку знімків відкрив Бред Пітт із Тонею Вестфален, з якою він зустрічався у старшій школі. На своєму випускному балу він тоді забрав додому нагороду "найстильнішого хлопця" випускного школи Kickapoo High у 1982 році.



Бейонсе на випускному



Акторка Скарлетт Йоханссон



Леді Гага на випускному​



Анджеліна Джолі на випускному​



Бред Пітт на випускному



Тейлор Свіфт у ніжному образі на випускному



Джессіка Альба як завжди усміхнена



Дженніфер Еністон з неочікуваною зачіскою на випускному



Брітні Спірс ​





Джордж Клуні та його приятелька радісно усміхаються у свій випускний



Клер Дейнс у витонченому образі усміхається на випускній фотографії