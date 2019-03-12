Віра Брежнєва пояснила, чому приховує свої стосунки з Меладзе

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Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / Instagram / @ververa

Українська співачка Віра Брежнєва з 2015 року перебуває у шлюбі з відомим музичним продюсером Констянтином Меладзе. Але артистка не бажає виносити публічне життя на загал і причину цьому вона розповіла в інтерв'ю програми "Слава+".

Українська зірка стала гостею нового випуску шоу, яке виходить щовівторка на YouTube-каналі Люкс ФМ. Там вона і розповіла про свої стосунки з чоловіком. За її словами, вони будуються на партнерстві, творчості та коханні.

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Я не люблю свої почуття виносити на загальний огляд. Я можу говорити про любов до світу, до землі з людьми на своїх концертах. Але про почуття до свого чоловіка я не вважаю за потрібне комусь говорити,
– зазначила Віра.

У сімейному житті, Віра зізнається, що є більш активною на противагу Меладзе. Однак в цей же час вона – не головна у стосунках з чоловіком.

"Ми прислухаємося один до одного. У нас у кожного є своя думка. Втім ми радимося одне з одним з приводу робочих відносин і внутрішніх сумнівів", – підсумувала Брежнєва.

Дивіться випуск з Вірою Брежнєвою в програмі "Слава+":

 

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Теги: LifeStyle Музика Віра Брежнєва
Джерело: LifeStyle 24
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