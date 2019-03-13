Віра Брежнєва заявила, що ніколи не була українською співачкою: відео

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Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / Instagram / @ververa

Виконавиця Віра Брежнева, що здебільшого виступає в Росії, заявила, що ніколи не була українською співачкою.

Про це Віра розповіла в інтерв'ю у програмі В'ячеслава Манучарова для його YouTube-каналу.

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За її словами, у неї немає жодної української пісні і "сама Україна не сприймала її українською співачкою".

Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній "Пісні року", або що. Так вийшло, що мене сама Україна не сприймала українською співачкою. Плюс вважається, що для того, щоб бути українською співачкою, у тебе мають бути пісні українською мовою. У мене їх немає. Плюс, коли я прийшла до "ВІА Гри", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Тобто, я від початку, 16 років тому почала гастролювати по всьому СНД, по всьому світу,
– заявила Брежнєва.

Дивіться інтерв'ю з Вірою Брежнєвою (з 18:28 по 19:18): відео

 

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Теги: LifeStyle Новини Росії Новини LifeStyle Віра Брежнєва Музика
Джерело: LifeStyle 24
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