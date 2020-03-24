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Віра Кекелія зізналася, чому пішла від попереднього нареченого

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Віра Кекелія розповіла, чому пішла від колишнього / Instagram / @kekeliavera

Популярна українська співачка та акторка "Вечірнього кварталу" Віра Кекелія зізналася, що стало причиною розриву попередніх стосунків. Також вона розповіла, як зародилися почуття до її теперішнього чоловіка Романа Дуди.

Віра та Роман познайомилися у 2017 році на шоу "Голос країни". Обоє прийшли на проєкт перемагати, а не будувати стосунки. Віра виступала з піснею Скрябіна "Спи собі сама", у якій розповіла нещасливу історію кохання. У програмі "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1" співачка зізналася, що сама розірвала колишні стосунки. Причиною цього стала алкогольна залежність чоловіка, який був поруч із нею.

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Артистка розповіла, що пішла зі стосунків, бо не хотіла миритися з тим, що їй не подобалося. Спершу вона думала, що це її справжнє жіноче щастя, та все виявилося по-іншому. Вона не шкодує про такий вчинок, адже тепер чекає на дитину від коханого чоловіка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Роман Дуда поділився, що у нього одразу з'явилися почуття до красуні-блондинки і він хотів підтримувати хоч якийсь зв'язок. А от сама Віра вважала його несерйозним.

Проте ще на "Голосі країни" чоловік зрозумів, що хоче прожити з Вірою все життя і цінував кожну секунду, проведену з нею. Наразі вони є щасливим подружжям та чекають на появу первістка.

Віра Кекелія та Роман Дуда у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові романи LifeStyle
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