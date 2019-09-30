Віри, Надії, Любові та Софії: найкращі картинки-привітання

Привітання в День Ангела Віри, Надії та Любові / Фото з відкритих джерел

В останній день вересня віряни святкують день Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Ці святі захищають дружин та матерів. Іменини відзначають усі жінки, які носять ці чудові імена.