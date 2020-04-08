Віртуальний Met Gala: фанати балу влаштують фешн-подію в режимі онлайн
Американський Бал інституту костюма Met Gala, що традиційно проходить на початку травня кожного року, скасували через пандемію коронавірусу. Тому фанати вирішили зробити віртуальний захід, згадуючи образи зірок з минулих років.
Офіційне відкриття виставки Met Gala було заплановане на 4 травня 2020 року, але через спалах COVID-19 у світі його перенесли на невизначений термін. Цьогорічна тема балу мала назву "Про час: мода і тривалість" (About Time: Fashion and Duration).
До теми Зірковий бал Met Gala 2020 переносять через коронавірус
Але на фан-акаунті High Fashion у Twitter з'явився анонс Met Gala, де фанати пропонують провести онлайн-захід 4 травню. Там прихильники щорічнох події пропонують колективно згадати найепатажніші образи зірок із червоної доріжки, на які витрачали шалені статки.
"Попри те, що офіційний Met Gala відклали на невизначений термін, ми в High Fashion Twitter оголошуємо, що бал все ж відбудеться в Twitter у перший понеділок травня. З огляду на занепокоєння та стрес, викликані спалахом COVID-19, ми вважаємо, що проведення нашого Met Gala буде правильним рішенням. Сподіваємося, що ця подія стане маленьким джерелом радості та єдності для нашої спільноти", – повідомили організатори у твіттері.
До списку гостей онлайн "червоної доріжки" можна потрапити, заповнивши спеціальну форму та взявши участь хоча б в одному з челленджів High Fashion Twitter. Варто додати, що дана спільнота є осередком фанатів балу та ніяк не пов'язана з офіційними представниками та організаторами Met Gala.
Варто звернути увагу Епатажний актор Бродвею Біллі Портер придумав фешн-челендж для людей, які сидять на карантині
Читайте також
-
Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер відверто розповіла про розставання з Богданом Осадчукомсьогодні , 15:07
-
Католицька Пасха в Україні: дата святкуваннясьогодні , 13:01
-
Вбили лідера гурту "Лесик Band": найвідоміші пісні музикантів, які знають у Львовісьогодні , 10:41
-
Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вперше розповіла про шлюб та розлученнясьогодні , 15:52
-
Знаменитий співак Джон Прайн помер від коронавірусусьогодні , 11:12
-
Як приготувати вінегрет: легкий рецепт салатусьогодні , 16:00