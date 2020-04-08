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Віртуальний Met Gala: фанати балу влаштують фешн-подію в режимі онлайн

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Леді Гага на Met Gala 2020 / instyle.ru

Американський Бал інституту костюма Met Gala, що традиційно проходить на початку травня кожного року, скасували через пандемію коронавірусу. Тому фанати вирішили зробити віртуальний захід, згадуючи образи зірок з минулих років.

Офіційне відкриття виставки Met Gala було заплановане на 4 травня 2020 року, але через спалах COVID-19 у світі його перенесли на невизначений термін. Цьогорічна тема балу мала назву "Про час: мода і тривалість" (About Time: Fashion and Duration).

До теми Зірковий бал Met Gala 2020 переносять через коронавірус

Але на фан-акаунті High Fashion у Twitter з'явився анонс Met Gala, де фанати пропонують провести онлайн-захід 4 травню. Там прихильники щорічнох події пропонують колективно згадати найепатажніші образи зірок із червоної доріжки, на які витрачали шалені статки.

"Попри те, що офіційний Met Gala відклали на невизначений термін, ми в High Fashion Twitter оголошуємо, що бал все ж відбудеться в Twitter у перший понеділок травня. З огляду на занепокоєння та стрес, викликані спалахом COVID-19, ми вважаємо, що проведення нашого Met Gala буде правильним рішенням. Сподіваємося, що ця подія стане маленьким джерелом радості та єдності для нашої спільноти", – повідомили організатори у твіттері.

До списку гостей онлайн "червоної доріжки" можна потрапити, заповнивши спеціальну форму та взявши участь хоча б в одному з челленджів High Fashion Twitter. Варто додати, що дана спільнота є осередком фанатів балу та ніяк не пов'язана з офіційними представниками та організаторами Met Gala.

Варто звернути увагу Епатажний актор Бродвею Біллі Портер придумав фешн-челендж для людей, які сидять на карантині

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини США Стиль і мода Мода Met Gala LifeStyle
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