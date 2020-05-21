Вишиванка – це привітання без слів: Джамала показала свою колекцію

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала розповіла про роль вишиванки у її житті та зазначила, що де б вона не подорожувала, вишиванка завжди покаже, звідки вона приїхала та розповість про Україну.

Сьогодні, 21 травня, уся країна святкує День вишиванки. Напередодні цього свята Джамала вирішила показати власну колекцію національного вбрання та зізналася, що у будь-якій країні світу саме вишиванка може стати твоїм привітанням без слів. Відповідний дописом артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Відомо, що Джамала любить експериментувати із вбранням, адже ледь не щодня на її акаунті з'являють нові світлини із домашніх фотосесії. Вона впевнена, що немає жодних правил в поєднанні одягу та нічого неможливого. Можна створити образ із різних стилів та виглядати неперевершено.

"Можна міксувати стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте," – написала зірка.

Джамала розповіла про вишиванку

Співачка каже, що бувають ситуації, коли подорожуєш по світу і вбрання може розповісти про те, звідки ти.

Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка!

– наголосила Джа.

Знаменитість зазначила, що вишиванка сучасна, красива, складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами.

Тому вона вирішила зробити фотосесію, де продемонструвала власну колекцію вишиваних суконь. Волосся Джамала вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах.

На фотографіях можемо побачити Джамалу у різноманітних вишиванках, які гарно підкреслюють її округлий животик на останніх місяцях вагітності.

Вишиванки Джамали



Джамала у білій вишиваній сукні / Instagram / @jamalajaaa



Джамала у синій вишиванці з золотистим орнаментом / Instagram / @jamalajaaa



Джамала у вишиваній сукні молочного кольору / Instagram / @jamalajaaa



Вагітна Джамала у червоній вишиванці / Instagram / @jamalajaaa