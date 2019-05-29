Вишивка зі статевими органами: бренд Gucci проти законів про заборону абортів в США

Модний дім Gucci відреагував на нові жорстокі закони стосовно заборони абортів в деяких американських штатах. Бренд організував показ круїзної колекції у Ватикані, на якому представив сукню з вишитими жіночими статевими органами.

Про це бренд Gucci повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram. На платті з колекції бісером та паєтками були вишиті матка та яєчники.

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Таким дизайном креативний директор бренду Алессандро Мікеле показав своє незадоволення стосовно законів про заборону абортів, які були прийняті в декількох штатах США. За словами дизайнера, він має використовувати свої можливості піднімати важливі теми.

Крім того, бренд Gucci фінансує різні проекти в підтримку сексуальних і репродуктивних прав, материнського здоров'я і свободи індивідуального вибору. Про це йдеться у підписі до опублікованого знімку.



Показ Gucci / Getty Images

Іншим яскравим вбранням з колекції став жакет з феміністичним слоганом "Моє тіло – мій вибір" (My Body My Choice).

А також вражає з показу Gucci светр з підписом "22.05.1978". Як відомо, у цей день в Італії прийняли закон, що легалізував аборти та передбачав створення спеціалізованих жіночих клінік.