Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети

Раз у чотири роки ми входимо у високосний рік, коли у році настає 366 днів. Для іменинників, які народився 29 лютого – настає чудовий святковий час, коли вони можуть відсвяткувати свій день народження. Що не можна робити, коли наступає новий високосний рік і чому всі катастрофічно бояться цього періоду – читайте далі.

Чи справді високосний рік такий небезпечний, які прикмети існують та що категорично не можна робити – читайте в нашому матеріалі.

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Чому наступає високосний рік?

Календарний рік – це період часу, за який Земля здійснює повний оберт навколо Сонця. Період повного обороту складає 365 днів і 6 годин. Втім у календарі людство не враховує 6 годин, відтак за 4 роки накопичується одна повна доба.

Вчені дійшли до згоди, аби до кожного четвертого календарного року додавати одну добу. Востаннє 29 лютого у нас було у 2016 році, тепер відтермінування календарної весни на один день настане у 2020 році. Наступний період часу, який нестиме в собі 366 днів настане у 2024 році.

Чому високосний рік має іншу назву Касьяна?

Високосний рік носить у собі ще іншу назву – ім'я Касьяна, який був надзвичайно ледачим селянином. За переказами, Бога обурила поведінка Касьяна, коли той прямував до раю. Лінивий хлопець відмовив у допомозі іншому селянинові, який просив допомоги, бо не міг витягнути віз із багна. Через це Господь покарав його і назвав немилостивим.

Він також передрік, що люди будуть згадувати його існування лише раз в чотири роки, коли у їхньому житті буде багато нещастя. Тож коли розпочинається високосний рік, всі чомусь чекають від нього нещастя. Експерти радять не починати в цей рік важливих справ у бізнесі, купівлі, будівництві та роботі.

Що категорично не можна робити у високосний рік?

– Купувати чи продавати тварин;

– Вінчатися та робити весілля (лише в окремі дні);

– Починати власну справу;

– Змінювати роботу;

– Купувати житло;

– Вагітніти та народжувати дітей;

– Розповідати комусь про свої справи;

– Сіяти та садити.



2020 рік – високосний

Народні прикмети у високосний рік

• У високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона скоро настане.

• Коли виють собаки – не до добра. Якщо ж ви почули їхнє виття, тоді скажіть: "Вся сім'я при мені (імена членів вашої сім'ї). Амінь".

• Не підбирайте із землі круглі предмети – не до добра.

• Якщо у дівчини почнуться перший раз критичні дні, то про це не можна нікому говорити з жіночої статі (подрузі, сестрі або бабусі). Інакше вкрадуть її жіноче щастя. Винятком є мама, з якою можна поділитися цією радістю.

• Не можна збирати гриби і траву, особливо на Івана Купала. Прийшовши в ліс треба вимовити: "Високосний рік, залиш собі погане, а мені дай взяти дороге. Амінь".

• Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.

• Для дитини, яка народилася 29 лютого, в документах про народження рекомендовано записати дату 28 лютого або 1 березня.

• По можливості, не варто міняти місце роботи і проживання.

• У високосний рік не можна колядувати.

•Не потрібно продавати велике майно та цінні речі.

Як правильно пережити високосний рік?

За словами психологів, усі проблеми лише у нашій голові. Якщо ми себе правильно налаштуємо, будемо думати про хороше – то ніякий високосний рік не стане нам на заваді. Церква повністю відкидає усі забобони. Однак астрологи кажуть, що негативна енергетика в цей час посилюється і погіршується самопочуття. Вірити чи не вірити прикметам – справа лише ваша. Ми ж вам даємо декілька способів, як легше пережити високосний рік.

1. Для того, аби на енергетичному полі захистити себе – спаліть сторінку календаря на 29 лютого промовляючи "Зло йди, хвацько пропадай, добро допоможи, ясний шлях і світлу дорогу мені осяй", або ж взагалі можете замалювати цей день ручкою.

2. Носіть хрестик та інші обереги на собі.

3. Ходіть якомога частіше в церкву. Таким чином ви посилите свій захист.