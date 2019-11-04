Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році

Віддавна в народі існує думка про те, що у високосний рік не можна одружуватися. Кажуть, що союз у цей рік зазнає краху, а подружжя невдовзі розпадеться. Правда це чи ні – читайте далі.

Весілля є одним з важливих та урочистих подій в житті людини, адже це новий життєвий етап до якого всі молоді пари дуже скрупульозно підходять. Не дивно, що саме з цією урочистістю пов’язано безліч прикмет та забобонів.

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Чи можна святкувати весілля у високосний рік?

Велика кількість молодих пар, які бажають у новому році узаконити свої стосунки – ставлять собі питання щодо успішного одруження у високосному році. Здавна люди помітили, що високосний рік несе з собою не дуже добру пору. У цей рік відбуваються катаклізми, неврожаї, різкі перепади температури, розпадаються сім’ї.



Все про весілля у високосний рік

Народні прикмети для майбутнього подружжя

– Якщо одруження заплановане на 2020 рік, то не варто збирати в цей рік в будинку нареченої велику компанію друзів. Вважається, що шум та веселощі відженуть благополуччя в майбутній сім’ї.

– Для того, аби у будинку молодят водилися гроші, треба 3 роки поспіль у річницю весілля застеляти стіл святковою скатертиною, яка була у них на весіллі.

– Для довгого і міцного сімейного життя треба одягнути довгу сукню зі шлейфом.

– Молодятам рекомендується покласти у взуття по монетці.

– Весільна сукня молодої повинна налічувати ґудзики в парній кількості.

– Не можна давати свої прикраси після весілля подругам, адже можна віддати своє щастя.

– Для достатку в будинку, в день весілля, – молодих треба обсипати монетками, зерном та цукерками.

– Молодятам по дорозі в місце реєстрації шлюбу – не можна озиратися назад.

– В день вінчання батьки повинні стежити, щоб ніхто зі сторонніх і гостей не поправляв одяг на молодятах.

– Вінчальні свічки наречений і наречена повинні задути одночасно – до довгого спільного життя.

– Коровай на весілля печуть жінки, які добре живуть у шлюбі. Не допускаються до такого дійства вдови та розлучені жінки.

– Несподіваний дощ або сніг – бути сім’ї заможною.



У високосний рік варто дотримуватися певних правил

Сприятливі дні для одруження у високосному році

У 2020 році найбільш сприятливими місяцями є березень, травень, вересень та жовтень. Якщо ви серйозно налаштовані створити сім’ю, то за допомогою місячного календаря ви можете спланувати весільну церемонію в один з найкращих днів у місяці.

Ідеальні дати для святкування весілля у високосному році

• 5, 6, 26 січня;

• 2, 7, 28, 29 лютого;

• 6, 8, 29 березня;

• 3, 24 квітня;

• 1, 4, 24 травня;

• 1, 5, 28 червня;

• 3, 26, 31 липня;

• 3, 23, 30, 31 серпня;

• 27 вересня;

• 18, 26, 30 жовтня;

• 20, 22, 27, 29 листопада;

• 20, 21, 25, 27 грудня .

Багато молодят люблять обирати красиву дату для весілля. Пари намагаються вибрати гарне число, яке буде добре виглядати у свідоцтві про одруження. Хоча 02.02.2020 року виглядає естетично, однак астрологи попереджають, що цей день вкрай несприятливий для обряду одруження.

20.02.2020 року – знову ж таки, привабливе поєднання нулів і двійок, однак за Місяцем цей час вважається невдалим для укладення союзів.

22.02.2020 року – за астрологічними прогнозами ця дата не є сприятливою для одруження.

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Також відомо, що церква не схвалює союзів, які відбуваються у період посту. В Україні вінчатися та влаштовувати гучне весілля в такі періоди не прийнято. У 2020 році нас чекають чотири періоди посту, серед них:

– 2 березня-18 квітня – Великий піст;

– 15 червня-11 липня – Петрів піст;

– 14 серпня-27 серпня – Успенський піст;

– 28 листопада-6 січня – Різдвяний піст.