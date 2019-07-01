Виступ учасниці "Голос країни" і трембіти: як пройшов показ нової колекції Оксани Караванської

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Показ нової колекції Оксани Караванської
Показ нової колекції Оксани Караванської / Прес-служба

Українська дизайнерка Оксана Караванська, за традицією, представила свою колекцію вбрання у Львові. Показ мод відбувся в рамках Leopolis Jazz Fest, а під час заходу виступила учасниця шоу "Голос країни-9" Марина Круть.

Уже п'ятий рік поспіль Оксана Караванська влаштовує спеціальну fashion-подію у Львові. На один вечір дизайнерка вправно перетворила Митрополичі Сади Андрея Шептицького на мекку для всіх любителів стильного одягу, адже саме там відбувся показ її нової колекції жіночого вбрання. 

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За словами Оксани Караванської, її шоу посприяли реставрації цієї знаменитої культурної пам’ятки Львова. Та й натхнення для колекції дизайнер черпала саме у Львові. 

Ідея нової колекції народилась у самих Садах, коли я собі уявила на Святоюрській горі над Львовом звучання трембіт. Мене завжди захоплювали глибинність та містичність гір. Тому у цій колекції поєдналися старовинна гуцульська музика і сучасна графіка, новітні технології і авторські орнаменти, а містика гір об’єднала український одяг із грузинськими прикрасами,
– розповіла Оксана Караванська. 

Моделі продемонстрували розкішні вбрання, в яких дизайнер вправно використала графічні роботи львівського художника Юрка Коха і традиційну вишивку. Окрім цього, Оксана Караванська створила унікальні прикраси у колаборації з грузинським брендом  BOO Jewellery. Під час показу виступила бандуристка та співачка Марина Круть, яка була учасницею "Голосу країни-9". Також глядачі змогли відчути колорит гуцулів, які зіграли на трембітах. 


Показ нової колекції одягу Оксани Караванської / прес-служба

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Стиль і мода Новини Львова Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: LifeStyle 24
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