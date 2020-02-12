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Віталій Козловський прокоментував інтерв'ю екснареченої Раміни

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Віталій Козловський / Instagram / @vkozlovskiy

Відомий український виконавець Віталій Козловський розлучився із нареченою напередодні весілля. Пройшло три роки з того часу і Раміна поділилася шокуючими подробицями про стосунки з Віталієм.

Після того, як дівчина дала інтерв'ю, в якому розповіла про екскоханого, журналісти сайту ТСН.ua запитали Віталія, що він думає з цього приводу. Музикант зізнався, що висловлювання колишньої його не цікавлять.

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Співак розповів, що зараз у нього зовсім інше життя і він не хоче повертатися до того, що було колись.

Hе вважаю достойним навіть звертати на це увагу. По-перше, в минулому це був мій вибір, і зараз говорити про свій власний вибір погано – це не поважати себе. По-друге, я зараз не самотній. І копатися у стосунках, які я залишив у далекому минулому – означає не поважати своє особисте життя сьогодні,
– прокоментував артист.

Козловський будує плани на майбутнє, займається розвитком творчої кар'єри та щасливий у нових стосунках.

Мої пріоритети зараз: займатися своєю творчістю, будувати плани і жити так, щоб мої батьки, моя кохана, і в майбутньому – мої діти, почувалися зі мною впевнено, як за кам'яною стіною. І були захищені від усякого бруду. Для цього я докладатиму максимум зусиль. А чийсь дешевий піар, плітки і перевертання "брудної білизни" – не мій пріоритет. Мені це не цікаво",
- сказав співак сайту ТСН.ua.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
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