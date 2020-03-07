Віталій Козловський відверто розповів про свою сексуальну орієнтацію

Знаменитий український виконавець Віталій Козловський часто чує в інтерв'ю питання про сексуальну орієнтацію. Це інколи ображає та обурює артиста. Віталій зізнався, що секс для нього дуже важливий.

Віталій Козловський дав ексклюзивне інтерв'ю рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Артист розповів про стосунки з Ігорем Кондратюком, про колишню наречену, а також розставив всі крапки на "і" в питаннях щодо своєї сексуальної орієнтації.

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Артист зізнався, що про секс його запитують найчастіше, тому він не соромиться говорити про своє особисте життя.

Для мене секс дуже важливий. Як молода здорова людина може бути байдужа до сексу? Мій темперамент такий, що я або "вибухаю", або спокійний і всіх люблю. Напевно, він виражається і в сексі, бо в ньому я можу бути і ангелом, і демоном,

– розповів Козловський.

Виникає все більше і більше питань щодо сексуальної орієнтації співака. В інтерв'ю артист також це прокоментував.

Я схожий на гея? Що не так? Я доглядаю за собою, тому що розумію, що артист не може виходити на сцену, коли має неохайний зовнішній вигляд. Але якщо для когось це пов'язано з нетрадиційною орієнтацією, то вибачте. Не можу ходити з табличкою, що я не гей,

– поділився виконавець.

Віталій Козловський у програмі "Зірковий шлях": дивіться відео онлайн