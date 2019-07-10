Вітер зіпсував ідеальний образ Меланії Трамп: фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Меланія Трамп завжди намагається виглядати бездоганно. Проте інколи погодні умови стають їй на заваді. Так, під час нещодавньої її поїздки здійнявся шквальний вітер, який зіпсував першій леді США ідеальну укладку волосся.

8 липня Меланія Трамп побувала у місті Хантінгтон, що у штаті Вірджинія. Звідти перша леді США продемонструвала ідеальні знімки, у дописі до яких розповіла про досягнення її благодійної програми Be Best. Однак поза кадром залишились невдалі фото, які поширили користувачі мережі. 

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Фотографи встигли зняти представницю Білого дому, коли вона виходила із приватного літака. На знімках видно, що у Вірджинії в той день було вітряно. Відтак перед камерами Меланія Трамп постала з далеко не ідеальною зачіскою. Перша леді намагалась втримати свою сукню та волосся, позуючи на виході з літака. 

Меланія Трамп полюбляє робити звичайну укладку волосся, тому часто потрапляє у подібні курйози під час офіційних поїздок. Журналісти LifeStyle 24 підібрали топ-5 виходів першої леді США у вітряну погоду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меланія Трамп Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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