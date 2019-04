Вийшов альбом For The Throne на честь 8 сезону "Гри престолів": музичне відео

Популярні музиканти такі, як Метью Белламі з Muse, Rosalía, Ellie Goulding, The Weeknd, Travis Scott та інші записали спеціальний альбом, який складається з пісень, натхненних фінальним сезоном серіалу "Гра престолів".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лейбл Columbia Records. Альбом отримав назву "За престол" (For The Throne).

Що цікаво, творці серіалу натякали, що в піснях заховані спойлери, а серед авторів також зазначається репер Lil Peep, який помер у листопаді 2017 року від передозування наркотиками.

З нагоди завершення грандіозної телевізійної саги і для увічнення цієї події велика команда з різноманітних артистів записала альбом. A$AP Rocky, Метт Беламі з Muse, The Weeknd, Travis Scott, Еллі Ґолдинґ і The National − кожен з них претендує на трон у своєму жанрі, але всі вони стали захопленими глядачами "Гри престолів",

– зазначається в описі альбому.

Columbia Records раніше представила офіційний трек-лист альбому:

1. Maren Morris – Kingdom Of One

2. SZA, The Weeknd & Travis Scott – Power Is Power

3. The Lumineers – Nightshade

4. Ellie Goulding – Hollow Crown

5. X Ambassadors ft. Jacob Banks – Baptize Me

6. A$AP Rocky & Joey Bada$$ – Too Many Gods

7. The National – Turn On Me

8. James Arthur – From The Grave

9. ROSALÍA feat. A.CHAL – Me Traicionaste

10. Lil Peep feat. Ty Dolla $ign – When I Lie (Remix)

11. Lennon Stella – Love Can Kill

12. Chloe x Halle – Wolf At Your Door

13. Mumford & Sons – Devil In Your Eye

14. Matt Bellamy – Pray (High Valyrian)

Слухайте альбом For The Throne повністю:

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.