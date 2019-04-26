Вийшов альбом For The Throne на честь 8 сезону "Гри престолів": музичне відео
Популярні музиканти такі, як Метью Белламі з Muse, Rosalía, Ellie Goulding, The Weeknd, Travis Scott та інші записали спеціальний альбом, який складається з пісень, натхненних фінальним сезоном серіалу "Гра престолів".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лейбл Columbia Records. Альбом отримав назву "За престол" (For The Throne).
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Що цікаво, творці серіалу натякали, що в піснях заховані спойлери, а серед авторів також зазначається репер Lil Peep, який помер у листопаді 2017 року від передозування наркотиками.
З нагоди завершення грандіозної телевізійної саги і для увічнення цієї події велика команда з різноманітних артистів записала альбом. A$AP Rocky, Метт Беламі з Muse, The Weeknd, Travis Scott, Еллі Ґолдинґ і The National − кожен з них претендує на трон у своєму жанрі, але всі вони стали захопленими глядачами "Гри престолів",
– зазначається в описі альбому.
Columbia Records раніше представила офіційний трек-лист альбому:
1. Maren Morris – Kingdom Of One
2. SZA, The Weeknd & Travis Scott – Power Is Power
3. The Lumineers – Nightshade
4. Ellie Goulding – Hollow Crown
5. X Ambassadors ft. Jacob Banks – Baptize Me
6. A$AP Rocky & Joey Bada$$ – Too Many Gods
7. The National – Turn On Me
8. James Arthur – From The Grave
9. ROSALÍA feat. A.CHAL – Me Traicionaste
10. Lil Peep feat. Ty Dolla $ign – When I Lie (Remix)
11. Lennon Stella – Love Can Kill
12. Chloe x Halle – Wolf At Your Door
13. Mumford & Sons – Devil In Your Eye
14. Matt Bellamy – Pray (High Valyrian)
Слухайте альбом For The Throne повністю:
Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.
Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.