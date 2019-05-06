Визнання від Єлизавети II: стилістка Кейт Міддлтон отримала нагороду від королівської сім'ї

Стилістка Наташа Арчер, яка з 2007 року працює з королівською родиною, а з 2014 – особисто стежить за стилем герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, була визнана членом Королівського Вікторіанського ордена.

Нагородив особистого стиліста Кейт сам принц Вільям. Чоловік Наташі, який є відомим британським фотографом, на своїй сторінці в Instagram опублікував знімки дружини з королівською нагородою – орденською стрічкою.

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Міддлтон почала користуватися послугами стилістів ще до заміжжя з онуком британської королеви. Так, усі останні розкішні образи герцогиня – це робота Наташі Арчер, яка слідувала за Кейт у всі подорожі та допомагала їй з вбранням. Зазвичай Наташа потрапляла в об'єктиви папараці з багатьма сумками, валізами та іншими речама і виглядала так:





Наташа Арчер / Getty Images Наташа Арчер / Getty Images

Додамо, що наразі Арчер перебуває у декретній віпустці і її роботу виконує екс-редакторка Vogue Вірджинія Чедвік-Хілі.