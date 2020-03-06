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Влад Яма показав рідкісне фото з сином

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Хореограф Влад Яма / Instagram / @vladyama_official

Знаменитий український хореограф та суддя телепроєкту "Танці з зірками" Влад Яма не часто ділиться з прихильниками особистим життям. Його сина Леона рідко можна побачити на публіці чи на сторінках у соціальних мережах. Днями танцівник опублікував рідкісне фото, на якому позує разом із синочком.

Влад Яма та його дружина Ліліана виховують 4-річного сина Леона. Нещодавно зіркове сімейство повернулося із Сполучених Штатів Америки. Вони проводили зимові канікули у теплому на сонячному Маямі. Влад ділиться з прихильниками в інстаграмі світлинами з відпочинку, серед яких є й кадр з сином.

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У Флориді Влад вирішив організувати сімейну фотосесію. Для цього він взяв в оренду червоний спортивний автомобіль Ferrari. Саме про таке авто мріяла його дружина. Знімки хореограф публікує в мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Подружжя Влада та Ліліани поки що не хоче показувати обличчя сина. Саме тому батьки фотографують його зі спини або збоку. На фоні цього розкішного автомобіля він позує із синочком на плечах. Леон відвернув обличчя та дивився на машину. Зірковий татусь та його спадкоємець зображені на світлині в спортивних образах. Вони одягнені у футболки з номерами, шорти та кросівки. Леон тримається за татову лисину, а Влад щиро усміхається.

Танцівник коротко підписав публікацію: "Моє щастя".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові діти Зіркові батьки LifeStyle
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