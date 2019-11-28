Влад Яма знявся у палкій фотосесії з дружиною Ліліаною

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Влад Яма і Ліліана / Instagram / @christina.maslova

Знаменитий український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками 2019" Влад Яма представив звабливі кадри з фотосесії разом зі своєю дружиною Ліліаною.

Автором фотографій стала Христина Маслова, яка опублікувала свої роботи на сторінці в інстаграмі. Для ефектної зйомки взірцева українська пара приміряла три образи. На одному з них Ліліана, яка почала зустрічатися з Владом у 2007 році, з'явилася лише у бежевому светрі і продемонструвала стрункі ноги.

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Для іншого "аутфіту" дружина хореографа приміряла шкіряний топ кавового відтінку разом з пишною спідницею. Влад також одягнув нюдовий джемпер і класичні джинси. На знімках закохані щиро усміхаються у камеру, стрибають та не приховують свої емоції. Найбільш звабливими світлинами стали ті, на яких подружжя у білих сорочках ніжно обіймається.

"Кожна жінка сексуальна настільки, наскільки всередині відчуває себе привабливою. Потрібно вірити, відчувати і шукати свою внутрішню жіночу силу. Кожна з нас може бути достатньо сексуальною незалежно від зовнішніх даних", – прокоментувала своє фото Ліліана Яма.

Влад Яма і Ліліана

Влад Яма і Ліліана / Instagram / @christina.maslova

Що відомо про шлюб Влада Ями? Із Ліліаною Влад Яма познайомився під час його відпочинку в барі. Однак тоді хореограф не наважився підійти до ефектної брюнетки. Вже за кілька тижнів Влад Яма святкував 30-річчя, де знов побачив Ліліану. Після 2 років стосунків закохані вирішили одружитись у 2015 році. Наразі вони вважаються однією зі взірцевих в Україні. Під час публічних виходів Влад і Ліліана демонструють сімейну ідилію та підтримку, а вдома виховують спільного сина Леона, демонструючи ніжні кадри у мережі.

Влад Яма і Ліліана
Влад Яма і Ліліана / Instagram / @christina.maslova

Влад Яма і Ліліана
Влад Яма і Ліліана / Instagram / @christina.maslova

Усі фото з фотосесії Влада Ями і його дружини Ліліани:

Влад Яма і Ліліана / Instagram / @christina.maslova

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Зіркові романи Новини України LifeStyle
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