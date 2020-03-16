Власник брендів Louis Vuitton і Dior почав випускати антисептики замість парфумів

Відомий французький виробник Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) розпочав виробляти антисептичні засоби замість парфумів, у зв'язку зі значним поширенням коронавірусу. Усі вироблені антисептики будуть передані владі Франції, аби уникнути їхньої нагальної потреби.

Президент компанії Бернар Арно заявив, що здоров’я нації в пріоритеті для його компаній, а дефіцит антисептичних засобів в умовах широкого поширення епідемії коронавірусу на території Європи недопустимий.

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Необхідність вироблення антисептичних гелів виникла через те, що зі спалахом коронавірусу в магазинах та аптеках їх масово не вистачає. Для виробництва антисептиків переобладнають лінії для випуску парфумерії та косметики Christian Dior, Guerlain і Givenchy на трьох фабриках у Франції.



Компанія LVMH розпочала випуск антисептиків

Безкоштовні антисептичні засоби будуть передані у 40 французьких лікарень. За перший тиждень, компанія планує випустити 12 тонн санітайзерів. Виробництво буде відбуватися до тих пір, поки в цьому буде потреба.

Корпорація LVMH спеціалізується на виробництві предметів розкоші та володіє багатьма люксовими брендами, такими як Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Givenchy та багато інших.



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