Внучка Єлизавети ІІ Євгенія засвітилася на побаченні з чоловіком в нічному клубі

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Принцеса Євгенія і її чоловік Джек
Принцеса Євгенія і її чоловік Джек / Getty Images

28-річна принцеса Йоркська та її чоловік Джек не є любителями світських подій, тому рідко з’являються на публіці. Однак напередодні члени королівської сім’ї були помічені на побаченні в нічному клубі Mayfair Annabel.

Внучка Єлизавети ІІ Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк не часто тішать шанувальників сімейними виходами після того як відсвяткували своє весілля у жовтні 2018 року. Вони відвідують всі заходи, які організовує Кенсінгтонський палац, проте часто віддають перевагу залишатися за кадром папараці. Однак цього разу королівському подружжю не вдалося оминути камери фоторепортерів.

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28-річна Євгенія і 33-річний Джек були помічені біля дверей одного з найпрестижніших нічних клубів Лондона Mayfair Annabel. Нещодавно саме там проходили гучні вечірки від Vogue та прийом від Christian Dior. Як виявилося, 15 березня клуб святкував свою першу річницю, тому на вечірку було запрошено чимало знаменитостей. Серед них виявилися принцеса Йоркська Євгенія та її чоловік Джек.

Для появи на світському заході внучка королеви Єлизавети ІІ обрала чорний total look, розбавивши його сорочкою кольору хакі. Принцеса Євгенія взула невисокі підбори і доповнила образ темною сумкою на плечі.

Принцеса Євгенія
Принцеса Євгенія та її чоловік Джек / Getty Images

 
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Теги: LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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