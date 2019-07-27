Володарку "Оскара" Фей Данавей звільнили через побиття колег та дивну поведінку
78 -річну американську акторку Фей Данавей відсторонили від участі у бродвейському спектаклі Tea At Five), в якому вона виконувала роль Кетрін Хепберн.
Причиною стало те, що Данавей зі складним характером накинулася на колегу. Як повідомляє портал New York Post, Фей створювала на роботі "ворожу і небезпечне середовище", через що інші актори хвилювалися навіть за особисту безпеку.
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У виданні йдеться, що заплановану на 10 липня виставу довелося скасувати, тому що Фей Данавейв гримерці почала розкидувати речі та декорації, коли на неї спробували надіти перуку, а згодом жінка вдарила свого колегу. Через скасування шоу Фей Данавей почала ображати інших своїх акторів.
Джерело додало, що акторка часто спізнювалася на репетиції і при цьому не могла вивчити текст сценарію. Разом з цим Фей вимагала, щоб під час репетицій ніхто не носив білий одяг, оскільки це її відволікало.
Фей Данавей / Getty Images
Поведінка Данавей часто шокувала всіх, хто працював з нею. Видання додає, що одного разу вона висмикнула все сиве волосся з перуки Кетрін Хепберн та заявила, що хоче грати молоду версію героїні.
Що відомо про Фей Данавей?Американська актриса, лауреат премії "Оскар" за найкращу жіночу роль у 1976 за головну роль у фільмі Телемережа. Данавей має зірку на Голлівудській Алеї Слави, яка була їй присуджена 2 жовтня 1996 року.