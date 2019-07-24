Володимир Кличко у гніві від новин про побиття його екс-нареченої Хайден Панеттьєрі, – ЗМІ

Екс-боксер Володимир Кличко у гніві від резонансних новин про побиття колишньої нареченої Хайден Панеттьєрі. Наразі знаменитий українець планує поїздку до Лос-Анджелеса, щоб переконатись, що з його екс-коханою все гаразд.

Як повідомляють інсайдери таблоїда Radar Online, інцидент з побиттям Хайден Панеттьєрі її новим обранцем Браяном Хікерсоном приголомшив весь світ. Дуже болісно резонансні новини сприйняли родичі акторки, які побоюються, що бойфренд може взагалі вбити тендітну Хайден. А от її екс-наречений Володимир Кличко не може втамувати гнів через таку поведінку Хікерсона.

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За даними журналістів, Володимир Кличко лютує та шукає можливості зустрітись із Хайден Панеттьєрі. Українець прагне переконатись, що з його колишньою дівчиною все гаразд. Та поки Кличко ще не відправився до Лос-Анджелеса, він дистанційно допомагає акторці пережити жорстокий напад.

Володимир дуже розлютився, коли дізнався про це. Вони можуть перебувати в кількох милях один від одного, виховуючи спільну дитину, але він ніколи не залишиться осторонь від того, хто заподіяв шкоду матері його дитини,

– зазначив інсайдер.

Вперше Володимир Кличко вийшов на зв'язок із Хайден Панеттьєрі ще в травні 2019 року. Саме тоді у ЗМІ поширили резонансні новини щодо нападу. Інсайдери західних ЗМІ розповідали: екс-боксер дедалі частіше дзвонить до акторки та намагається захистити її від Браяна Хікерсона.



Володимир Кличко планує влаштувати зустріч з Хайден Панеттьєрі / People

Що відомо про особисте життя Хайден Панеттьєрі та її побиття?

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі у серпні 2018 року офіційно оголосили про скасування заручин. Пара вирішила, що 3-річна донька Кайя-Євдокія буде жити із зірковим батьком в Україні. Інсайдери з близького оточення зірки зізнались, що вже кілька місяців вона не спілкується з дитиною, зазначаючи, що зараз не вдалий час для возз'єднання з донькою.

Вже за кілька тижнів після розриву Хайден засвітилась на побаченні з актором-початківцем Браяном Хікерсоном. Знаменитість виглядала сп'янілою та ледь стояла на ногах поряд з чоловіком. Тоді мама акторки зазначила, що її донька потребує час, щоб розібратись зі своїм особистим життям.

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Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон / People

Невдовзі після цього Браян Хікерсон оселився у розкішному помешканні Хайден Панеттьєрі. Саме там, у Лос-Анджелесі, і сталось жорстоке побиття акторки. Перед інцидентом пара побувала в барі та випила чимало алкоголю. Суперечки в барі продовжились дорогою до маєтку, тому сусіди Хайден викликали поліцію. Браян Хікерсон почав бити дівчину біля дверей, а потім затягнув її до будинку.

Коли правоохоронці приїхали на виклик, чоловік заявив, що перебуває вдома сам, а сусіди могли чути звуки телевізора. Однак поліцейські не повірили цьому та знайшли у віллі Хайден Панеттьєрі зі слідами побиття на обличчі, руках і шиї. Зірка зізналась, що під час сутички хотіла втекти до спальні, але її коханий схопив за шию та потягнув до іншої кімнати. Браян Хікерсон зупинився бити її тільки після того, як побачив правоохоронців за вікном. Чоловіка одразу ж заарештували, а наступного дня випустили під заставу у 50 тисяч доларів. У ЗМІ підозрюють, що цю суму внесла сама жертва нападу, яка після двох тижнів лікування вийшла на прогулянку з Браяном Хікерсоном.

Наразі у суді розглядають резонансну справу Хайден Панеттьєрі та Браяна Хікерсона. Нападнику загрожує до 4 років ув'язнення.