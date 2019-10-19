Володимир Зеленський зустрівся з представниками українського шоу-бізнесу: фото

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / facebook.com/president.gov.ua

У п'ятницю, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром культури Володимиром Бородянським і представниками культури, науки і шоу-бізнесу. Що обговорювалося та хто з українських зірок прийшов на захід – читайте у матеріалі.

На події Зеленський заявив, що підтримка української культури є складовою інформаційної політики. Про це йдеться на сайті президента

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Так, президент України додав, що люди вірять представникам культури більше, ніж політикам. Також Володимир Зеленський наголосив, що потрібно формувати проукраїнську ментальність у тих, хто живе на підконтрольних Україні територіях.

Є різні люди в Україні, і наша місія – щоб ми жили в одному просторі, незалежно від мови, національності, релігії... І це можливо зробити тільки з вами, тому що культура, наука, спорт – це завжди дуже великі перемоги, які люди відчувають незалежно від того, де живуть, – навіть ті люди, котрі з якихось причин не змогли виїхати з окупованих територій,
– заявив глава держави.

Зеленський зустрівся з представниками українського шоу-бізнесу / Пресслужба

Український президент зазначив, що вітчизняна культура, зокрема кіновиробництво, має бути спрямованою на формування іміджу України як демократичної, вільної, позитивної країни.

"Це має бути і в піснях, і в театрі, і в кіно, й у спорті. Цей настрій у цілому ми хочемо передати", – додав він.

На зустрічі можна помітити чимало українських зірок: Тіну Кароль, Потапа і Ірину Горову, Дзідзьо, Катерину Кухар, Ольгу Сумську та інших.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Володимир Зеленський Міністерство культури України Тіна Кароль Ольга Сумська Дзідзьо
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