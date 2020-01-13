Вона хоче правити світом, – подруга Меган Маркл назвала причини резонансної заяви герцогів

У ЗМІ не припиняють обговорювати резонансну заяву принца Гаррі та Меган Маркл щодо складання повноважень. Днями ситуацію прокоментувала колишня подруга герцогині Сассекської Джина Нелторп-Коун.

Як американка зізналась журналістам The Daily Mail, з герцогинею Сассекською вона познайомилась у 2014 році. Тоді Меган Маркл взяла Джину на роботу агентом, однак щоденне спілкування зробило їх подругами. Тому з перших днів знайомства Нелторп-Коун була переконана: зірка доб'ється успіху завдяки своїм амбіціям і непохитному прагненню реалізуватись.

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Я стала агентом, допомагаючи їй отримувати контракти з популярними брендами. Вона була особливою – креативна і допитлива, з хорошим діловим розумом і американським підприємницьким ставленням до життя. Меган швидко стала для мене не просто клієнтом. Ми почали дружити після перших же зустрічей,

– розповіла Джина Нелторп-Коун.



Меган Маркл з Джиною Нелпторп-Коун / The Daiy Mail

Знаючи наполегливість Меган Маркл, вона не була здивована від резонансної заяви про складання королівських обов'язків. Однак сама Джина вважала, що це станеться значно пізніше. За її словами, акторка хоче повернутись до Голлівуду та з новими силами розпочати будувати свою кар'єру.

"Коли я почула, що вона і Гаррі планують такий радикальний крок, як скласти обов'язки старших членів королівської сім'ї, я не була дуже здивована. Зі свого досвіду я знаю, що Меган, в першу чергу, бізнесвумен. І з чисто комерційної точки зору це прекрасний час для неї, щоб почати з того місця, де вона зупинилася, і будувати свою кар'єру як акторка та громадська діячка. І якщо це вимагає відмову Гаррі від королівської сім'ї – так і буде", – заявила вона.

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Цікаво, що Джина Нелпторп-Коун була близькою подругою Меган Маркл до її весілля з принцом Гаррі. Тоді вона звернулась до герцогині та припустила, що стосунки повпливають на неї та її амбіції. Однак обраниця спадкоємця британської монархії і слухати нічого не хотіла та заявила, що буде змінювати світ. Окрім цього, Джина додала, що Меган збрехала коханому на першій зустрічі, зізнавшись, що не знає його. Колишня подруга зірки переконана: герцогиня чітко знала, чого хоче від цього союзу.

"Ми збираємося змінити світ", – ствердно тоді промовила вона. Я зрозуміла, що Меган хоче правити світом,

– додала Джина.



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Джина Нелторп-Коун також не приховує, що саме Меган Маркл може бути причиною резонансного рішення принца Гаррі. Колишня подруга герцогині з власного досвіду знає, наскільки американка вміє досягати своєї мети.

Я не думаю, що вона дійсно б прийняла королівський світ, історію, традиції і протокол без особистої вигоди... Я впевнена, що саме її вплив на Гаррі веде його від сім'ї. Не хочу сказати, що у нього немає власної думки, але він сам одного разу сказав: "Те, що Меган хоче, Меган отримає",

– додала Джина.

Як відомо, 8 січня герцоги Сассекські приголомшили весь світ заявою: принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що прагнуть відокремитись від королівської родини та скласти свої повноваження. Вони пояснили, що не мають наміру більше жити на кошти платників податків, а зароблятимуть на себе самі. Це з легкістю пояснила Джина Нелторп-Коун, яка впевнена, що тепер герцоги Сассекські матимуть в рази більший дохід та не будуть сковані королівськими правилами.