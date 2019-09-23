Вона мала бути в трійці лідерів, – Влад Яма прокоментував вихід MARUV в "Танцях з зірками 2019"

Український хореограф та суддя проєкту "Танці з зірками 2019" Влад Яма прокоментував результати голосування 5 випуску. За його словами, шоу повинна була покинути інша пара.

Як відомо, 22 вересня з проєктом розпрощались MARUV та Джей. Пара отримала середні бали від суддів та найменшу кількість голосів від глядачів. Ймовірно, такі результати були спричинені вибором постановки: пара вирішила станцювати стрип у прямому ефірі, що сподобалось усім чоловікам у залі, однак викликало критику серед жінок.

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З таким завершенням 5 випуску "Танців з зірками 2019" дещо не згідний Влад Яма. Хореограф переконаний, що саме MARUV мала великі шанси на перемогу та точно могла опинитись у трійці лідерів.

Я, чесно кажучи, шокований, не зрозумів результати голосування. Дуже шкода, що MARUV вийшла з проєкту. Можливо, це не найсильніший номер був, але попередні 2-3 були особисто для мене прекрасними. Я очікував і хотів, щоб MARUV була в трійці призерів. Вона добре рухається, яскрава та непередбачувана, на відміну від інших пар,

– заявив Влад Яма.

Окрім цього, хореограф зізнався, що саме епатажний стиль артистки викликав чимало розмов. Особливо старше покоління не розуміє такого мистецтва, водночас як молодь захоплюється ним. Сама ж MARUV, на думку Влада Ями та Франциска Гомеса, подібна до Мадонни, яка не прагне підлаштовуватись під якісь канони.

"На MARUV було дивитись цікаво. Бунтарка, чи не бунтарка, вона щиро робить те, що відчуває, те, що хоче, що їй подобається. Вона не намагається підлаштуватись, не робить все, щоб тільки сподобатись глядачам, а просто займається своєю справою. Це дуже цінно", – додав Влад Яма.

Водночас MARUV не засмутилась від результатів голосування. Ще у прямому ефірі вона зізналась, що рада таким результатам голосування. Співачці складно було поєднувати гастролі, зокрема, в Росії, із підготовкою до виходу на паркет.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ MARUV та Джея

Що відомо про "Танці з зірками"?

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.