Вона погано до мене ставилася, – Дональд Трамп висловився про Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп прокоментував відносини з герцогинею Сассекською Меган Маркл, яка відмовилася зустрітися з ним під час триденного британського турне президентського сімейства США.

Своє ставлення до герцогині Сассекської Дональд Трамп прокоментував в програмі Good Morning Britain, де президент США дав інтерв'ю ведучому Пірсу Моргану.

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Що відбулося між Дональдом Трампом і Меган Маркл: Меган Маркл до заміжжя з представником королівської сім'ї висловлювалася про Дональда Трампа як про "жінконенависника" і людину, що сіє розбрат. У 2016 році Маркл, яка була прихильницею Хілларі Клінтон, заявила, що емігрує до Канади, якщо Трамп виграє президентські вибори. Відтак герцогиня Сассекська не прийшла на зустріч Трампів і королівської сім'ї.

Дональд Трамп перед початком британського турне заявив, що не знав про негативне ставлення Меган до нього та назвав її "противною".

Натомість у новому інтерв'ю Good Morning Britain президент США заявив, що ці слова неправильно сприйняли. "Розшифровка мого інтерв'ю є повною протилежністю тому, що говорять ЗМІ", – сказав він.

Разом з цим Дональд Трамп назвав Маркл милою.

Вона погано до мене ставилася. І це нормально. Але для мене було не нормально ставитися погано до неї. Вона робить відмінну роботу, сподіваюся, їй подобається її життя. Думаю, що вона дуже мила,

– наголосив Трамп.

Також президент США прокоментував чутки про те, що принц Гаррі нібито уникав його на прийомі в Букінгемському палаці в минулий понеділок.

"Все було навпаки. Він провів багато часу, розмовляючи з Іванкою та членами моєї сім'ї. Він був дуже милим. Краще і бути не могло. Вважаю, що він чудовий", – заявив Трамп.