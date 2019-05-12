Вона зберегла моє життя, – Дзідзьо розповів, чому він міг не народитись

День матері – чудова нагода в черговий раз привітати своїх неньок та подякувати їм за всі поради, підтримку та любов. Популярний український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) не оминув увагою це свято та розповів, що завдячує своїй мамі життям, адже свого часу їй медики радили зробити аборт.

За яскравим та кумедним образом Дзідзьо приховується історія, яка зуміла зворушити всіх підписників блогу співака. 12 травня, коли весь світ відзначає День матері, артист вирішив відверто розповісти, чому його мама заслуговує більше, ніж на просто подяку.

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За його словами, Галина Янівна потрапила до шпиталю зі складними опіками ноги. Тільки при обстеженні медики виявили, що жінка перебуває на другому місяці вагітності, тому наполегливо радили їй зробити аборт. Попри моторошні прогнози вона вирішила залишити первістка.

"У травні 1983 року мою маму привезли в лікарню містечка Ходорів з опіками третього ступеня на ногах. Так страшно мама обпеклася, коли розпалювала в селі піч і випадково, замість солярки, полила дрова бензином. Дуже висока температура тіла, треба було негайно робити пересадку шкіри, маму почали колоти знеболювальним, і тут в палату забігає лікар і повідомляє, що мама вагітна, приблизно другий місяць. Лікар наполягав, що треба вже і негайно робити аборт, бо дитина не виживе, дитина, напевно, вже нежива, а мама сказала: "Дитина буде!" – згадав Дзідзьо перекази своєї бабусі.

На весь час вагітності мама артиста відмовилась від знеболювальних та пересадки шкіри, щоб не нашкодити його здоров'ю. Ніхто з родичів не підтримував її в цьому рішенні, окрім бабусі, яка була переконана, що невдовзі побачить свого внука.

Ніхто не розумів маминої впертості і бажання зберегти дитину, бо такі страждання витримала б не кожна жінка. Лише одна бабця Катерина, мамина мама, яка і розказала мені про все це, підтримувала маму і казала: "Бог поможе!" Всю вагітність мама провела в лікарні, ноги так-сяк загоювалися,

– розповів Дзідзьо.

Однак під час пологів Галина Янівна мала ускладнення, а опіки перетворились у глибокі рани. Проте вона жодного разу не пошкодувала, що не послухала порад лікарів та все ж народила Михайла Хому. Щемливу та непересічну історію артист вирішив розповісти, щоб кожен задумався, наскільки мами часто йдуть на жертви та яку силу духу має його ненька.

"Цю історію я хотів розказати всім людям, щоб знали, яка моя мама сильна, вперта і зробила у свій час такий важливий вибір для себе і для мене – зберегла моє життя. Дякую вам, моя рідна, за все, що я маю у житті!" – зворушив Дзідзьо.