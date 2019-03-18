Вони дуже люблять один одного, – Джордж Клуні розповів про стосунки Меган Маркл і принца Гаррі

Знаменитий голівудський актор знову заступився за принца Гаррі і Меган Маркл в ефірі ранкового шоу. Джордж Клуні не приховував захвату до герцогині Сассекської, а також розповів про справжні почуття, які переповнюють її та її чоловіка.

Близькому другу Меган Маркл і принца Гаррі не вперше доводиться захищати їх перед представниками ЗМІ. Нещодавно Джордж Клуні заступився за герцогиню Сассекську, порівнявши її з принцесою Діаною. Днями актор став гостем телевізійної програми Good Morning Britain і знову прокоментував ситуацію, яка складається навколо королівської пари.

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Джордж Клуні вкотре додав, що його дуже засмучує ставлення західних ЗМІ до Меган Маркл.

Думаю, несправедливо, що журналісти без жодного вагомого приводу накидаються на них. Нечесно труїти Меган за те, що вона просто живе своїм життям,

– заявив голлівудський актор.

Після цього він запевнив, що намагається залишатися осторонь критики, чуток та негативу, але приходить момент, коли злість вже не може не зачіпати. Також Джордж Клуні додав декілька слів про внутрішній світ герцогині, яку він добре знає особисто.

Меган неймовірно добра, вона добре освічена і взагалі розумниця, і вони з принцом Гаррі дуже люблять один одного,

– запевнив Джордж Клуні.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Instagram / @hellomag