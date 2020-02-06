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Вони роз'їхались не дуже добре, – інсайдери розповіли про складні стосунки Гаррі та Вільяма

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Принци Вільям і Гаррі / upnewsinfo.com

Королівська сім’я переживає не найкращі часи, якщо вірити словам інсайдерів з їхнього близького оточення. Після того, як принц Гаррі оголосив про складання королівських обов’язків, його старший брат Вільям майже не спілкується з ним.

Джерела додають, що стосунки двох братів погіршились ще у 2017 році. Тоді принц Вільям дав пораду Гаррі не поспішати у стосунках з Меган Маркл та не одружуватись так швидко. Однак таке застереження викликало емоційну реакцію, а герцог Сассекський і слухати не став слова Вільяма. 19 травня 2018 року він пішов до вівтаря з Меган Маркл, знехтувавши усіма порадами Вільяма. Та старший брат все ж не пропустив таку подію і стояв поряд, коли Гаррі давав клятву у церкві. 

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З того часу чимало змінилось в королівській родині. Журналісти західних ЗМІ не припиняють писати про непрості стосунки двох принців. А днями у журналі People з’явилась інформація, що спілкування внуків Єлизавети ІІ є дуже складним, тому Гаррі та Вільям в захваті від того, що живуть тепер настільки далеко один від одного. 

Вони роз'їхались не дуже добре, але обидва відчувають якесь полегшення, що все закінчилося. Можливо, Меган і Гаррі продумали все, як слід, але вони хотіли бути щасливими. Хто може звинувачувати їх за це?
– розповів інсайдер. 

Однак джерела додають, що герцог Сассекський та Кембриджський шукають можливості для примирення. Тому, ймовірно, невдовзі Гаррі та Вільям знов зможуть похизуватись міцними братерськими стосунками. 

Водночас самі принци заперечують інформацію про ворожнечу. Принц Вільям публічно заявив, що журналісти неправдиво висвітлюють інформацію про їхнє спілкування. 

"У британській газеті з'явилася брехлива інформація про стосунки між герцогами Сассекським і Кембриджським. Для братів, які так сильно стурбовані проблемами психічного здоров'я, подібні підбурювання здаються образливими і шкідливими", – йшлося в офіційній заяві. 

Наразі принц Вільям живе у Кенсінгтонському палаці, неподалік від резиденції Єлизавети ІІ. А от принц Гаррі спершу переїхав жити у Віндзорі, а тепер покинув Великобританію та оселився в орендованому маєтку в канадському Ванкувері. За офіційними даними, вся королівська родина з Єлизаветою ІІ підтримала рішення Гаррі та Меган відокремитись від родини та почати самостійне життя.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Принц Гаррі Принц Вільям Королівська сім'я Велика Британія
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