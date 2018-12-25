Вони знають, що я пережила, – Йоланда Хадід пояснила, чому її доньки не погодяться на пластику

Мама супермоделей Белли та Джіджі Хадід відверто розповіла про свої пластичні операції та гіркий досвід. 55-річна Йоланда додала, що її доньки ніколи не звертались до пластичних хірургів та не зроблять цього.

На свій день народження Йоланда Хадід збентежила світ несподіваною заявою. За її словами, знадобилось чимало часу, щоб ліквідувати наслідки пластичних процедур, на які вона свого часу наважилась. Радикально відмовитись від всього штучного її спонукало погане самопочуття.

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Нарешті я повернулася до оригіналу 1964 року. Багато років поспіль суспільство змушувало мене вірити в те, що сексуальна жінка не може обійтися без імплантів, філерів і ботоксу. Але в підсумку всі ці токсичні матеріали мало не вбили мене. Мені знадобилося багато років, щоб зрозуміти, наскільки це погано, і знайти свободу і внутрішню красу, навчитися приймати себе,

– зазначила Йоланда Хадід, додавши фото в мереживному боді.

Під дописом 55-річної екс-моделі чимало прихильників підтримали її, зазначивши, що це був правильний вибір. Однак знайшлись і такі, хто запідозрив "ангелів" Victoria's Secret Джіджі та Беллу у наслідуванні матері в пластичних процедурах. Йоланда Хадід вирішила відповісти хейтерам, запевнивши, що її доньки ніколи б не пішли на такі операції.

Ніхто з моїх дітей ніколи не використовував ні філери, ні ботокс, ні наносив щось стороннє на свої тіла. Вони добре розуміють, що я пережила,

– запевнила Йоланда Хадід.

Слова екс-моделі підтвердила її донька Белла. Зірка в одному з інтерв'ю зізналась, що дуже боїться процедур, пов'язаних з використанням шприца. Тому краса моделі, якою захоплюються мільйони, є природною.