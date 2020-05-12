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Вперше в історії Оскара: кінопремію 2021 року можуть перенести на чотири місяці

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Оскар-2021 хочуть перенести на чотири місяці
Оскар-2021 хочуть перенести на чотири місяці / Instagram / @theacademy

Оскар-2021 можуть перенести з 28 лютого ще на чотири місяці. За всю історію вручення кінопремії такого ніколи не було. Причиною відкладання церемонії стала пандемія коронавірусу у світі

Церемонія Оскара є найбільш очікуваною подією в кіноіндустрії. Проте COVID-19 вніс свої корективи у плани в різних сферах діяльності людини. Стало відомо про те, що вперше майже за 100 років можуть перенести кінопремію Оскар. Про це повідомляє видання The Sun

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93-я церемонія вручення Оскара мала відбутися 28 лютого 2021 року. Проте через пандемію коронавірусу сфера кіно стала на паузу: прем'єри стрічок відклали, а нові знімання призупинили. У зв'язку з цим організатори кінопремії розглядають варіант про її перенесення на кінець травня або початок червня. Це може стати найбільшою кризою в історії Оскара.

Джерела видання розповіли, що кіностудіям дали більше часу на виробництво нових проєктів. Зазвичай, сезон Оскара розпочинається після літніх прем'єр, проте цього року вони перенесені, а кінотеатри залишаються зачиненими. 

Зазначимо, Оскар ніколи не скасовували. Премію вручали навіть під час Другої світової війни. Церемонію переносили всього лишень раз. У 1981 році відбувся замах на президента США Рональда Рейгана, через який Оскар відклали на один день. 

Станом на 12 травня США посідають перше місце за кількістю інфікованих COVID-19 у світі. Там зафіксували 1 385 893 випадки зараження коронавірусною хворобою, з яких 81 796 – летальні. Вдалося одужати 262 225 пацієнтам. 

Автор: Христина Кобак
Теги: Голлівуд Новини США Коронавірус COVID-19 Оскар Кіно LifeStyle
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