Вперше в історії: схожі моделі з вітиліго знялися для обкладинки Vogue – вражаючі фото

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Обкладинка арабського Vogue
Обкладинка арабського Vogue / en.vogue.me

Канадська супермодель Вінні Харлоу, у якої на тілі є рідкісна пігментація вітиліго, знялася для арабського глянцевого журналу Vogue. На обкладинці липневого випуску вона з'явилася разом з іншою моделлю Шадад Сальман (Shahad Salman).

Шадад розпочинає модельну кар'єру і також має рідкісне захворювання. Відтак обкладинка з двома моделями з вітиліго стала першою в історії! Знімки з незвичної фотосесії були опубліковані на сайті арабського Vogue.

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Як відомо, Вінні Харлоу стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань. Натомість для Сальман це стала перша обкладинка Vogue.

Дівчата з вітиліго не були знайомими раніше та вперше особисто зустрілися на зйомці перед об'єктивом фотографа Dan Beleiu.

Раніше я не почувалася добре і мені не подобалося, як я виглядаю. Вінні Харлоу дала мені впевненість для боротьби,
– зізналася Шадад Сальман.

Вінні Харлоу і Шадад Сальман
Вінні Харлоу і Шадад Сальман / Vogue Arabia

Вінні Харлоу і Шадад Сальман
Вінні Харлоу і Шадад Сальман / Vogue Arabia

Вінні Харлоу і Шадад Сальман
Шадад Сальман / Vogue Arabia

Вінні Харлоу і Шадад Сальман
Вінні Харлоу  / Vogue Arabia

Вінні Харлоу і Шадад Сальман
Вінні Харлоу / Vogue Arabia

Вінні Харлоу і Шадад Сальман
Вінні Харлоу / Vogue Arabia

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода
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