Вперше за історію фільми від Netflix отримали 24 номінації на Оскар

Ні для кого не секрет, що у 2019 році сервіс Netflix вразив кількістю вибухових прем'єр. Серед них ті, які отримали схвальні відгуки від кінокритиків і фанатів та зібрали великий касовий збір, а також ті, які досягли ще більшого визнання – отримали номінацію на найпрестижнішу премію у кіноіндустрії – "Оскар 2020".

Напередодні Американська академія кіномистецтва оголосила список номінантів на "Оскар 2020". Уважно переглянувши кандидатів престижної премії можна помітити, що цьогоріч найбільша кількість номінацій дісталася стрімінговому сервісу і компанії Netflix Цікаво! Телеканал BBC зніме фільм про магічних істот за мотивами книг "Гаррі Поттер" Вперше загальна кількість номінацій фільмів від американської корпорації сягнула позначки 24. До прикладу, у 2019 році проєкти від Netflix були висунуті у 15 категоріях. Також продукція компанії отримала найбільше номінацій з-поміж усіх інших корпорацій та студій. Додамо, що два фільм Netflix претендують на найпрестижнішу нагороду – звання найкращого фільму року. Серед них "Ірландець" Мартіна Скорзесе та "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха. Шлюбна історія: трейлер дивитися онлайн Ірландець: трейлер дивитися онлайн