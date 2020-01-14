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Вперше за історію фільми від Netflix отримали 24 номінації на Оскар

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Netflix отримав рекордну кількість номінацій на Оскар / Netflix

Ні для кого не секрет, що у 2019 році сервіс Netflix вразив кількістю вибухових прем'єр. Серед них ті, які отримали схвальні відгуки від кінокритиків і фанатів та зібрали великий касовий збір, а також ті, які досягли ще більшого визнання – отримали номінацію на найпрестижнішу премію у кіноіндустрії – "Оскар 2020".

Напередодні Американська академія кіномистецтва оголосила список номінантів на "Оскар 2020". Уважно переглянувши кандидатів престижної премії можна помітити, що цьогоріч найбільша кількість номінацій дісталася стрімінговому сервісу і компанії Netflix

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Вперше загальна кількість номінацій фільмів від американської корпорації сягнула позначки 24. До прикладу, у 2019 році проєкти від Netflix були висунуті у 15 категоріях. Також продукція компанії отримала найбільше номінацій з-поміж усіх інших корпорацій та студій. Додамо, що два фільм Netflix претендують на найпрестижнішу нагороду – звання найкращого фільму року. Серед них "Ірландець" Мартіна Скорзесе та "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха.

Шлюбна історія: трейлер дивитися онлайн

Ірландець: трейлер дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Netflix Оскар 2020 Оскар
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