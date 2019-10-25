Впевненість в собі – панацея? Погляд очільниці видавництва Vivat Юлії Орлової

Про впевненість говорять багато. Саме через це вона обросла міфами та стала ледве не панацеєю від проблем. Чи це справді так? І що саме ви розумієте під впевненістю?

Нещодавно в видавництві Vivat вийшла книга "Філософія впевненості в собі" французького філософа Шарля Пепена. Прочитавши її, я усвідомила, що поняття впевненості в собі – дуже неоднозначне і багатоманітне. Для ілюстрації мого розуміння впевненості найкраще підійде цитата Алуніки Добровольської: "Впевненість – це точка прийняття рішення. Ти приймаєш рішення в собі або ззовні. В собі – означає в залежності від своїх моральних цінностей, того, що потрібно тобі; ззовні – залежно від чужої думки". Навіть шкодую, що ця цитата – не моя, бо я саме так визначаю впевненість людини.

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Чим ви керуєтесь, коли приймаєте рішення? Зважаючи на відповідь, можна визначити, чи впевнені ви; чи самі пишете власну долю, або ж виконуєте чийсь інший життєвий план. Я вважаю, звіряти свої дії з цією тезою – важливо. Саме тому кредо "я сама" – не найгірше в житті. Насправді, це не феміністичний лозунг, адже коли людина говорить "Я сама/Я сам", це означає, що вона бере на себе відповідальність за власне життя: на мою думку, це і є один з показників впевненості в собі.



"Кредо "я сама" – не найгірше в житті" / Small business

Безумовно, кожна мисляча людина не може жити у відриві від реального світу. Але важливо відчути різницю між увагою до чиєїсь думки та "поправкою" на тренди. Важлива саме зовнішня обстановка, а не погляди конкретних людей. Тобто, якщо ви реагуєте на контекст та об’єктивні обставини – це також про впевненість; якщо ви реагуєте на думку якоїсь людини – ні. На планеті – мільярди людей! Ви думки всіх будете враховувати, чи якихсь окремих? А який критерій відбору? Якщо ви можете відкинути точкові погляди інших, але в своєму баченні життя враховувати тренди та об’єктивні обставини – це також про впевненість. Я не прихильниця того, що все має бути ідеально чи так, як заплановано: ми маємо бути гнучкими.

Навіщо впевненість?

Я вважаю, впевненість в собі та своїх силах потрібна, щоб рухатися вперед навіть після провалів. Поразки будуть, і не завжди вони – показник того, що ви робите щось неправильно. Саме тому здорова впевненість допоможе вам триматися власного курсу, незважаючи ні на які вітри.

З огляду на досвід, ще додам, що впевненість в собі якимось чином асоціюється і з професійною інтуїцією: з цієї точки зору, її можна і варто розвивати. Тобто, коли ви знаєте, що цією діяльністю варто займатися, проте об’єктивних причин поки не бачите: у вас є лише ваша візія. Мати впевненість піти на ризик, відстояти свою точку зору, навіть не володіючи всією повнотою інформації (а коли ми нею володіємо?) – ось це і є професійна впевненість. За приклад – той самий Стів Джобс: в нього не все вийшло одразу. Проте, з впевненістю в своїх силах, готовністю визнавати та підійматися після поразок, він став однією з найбільш відомих та впливових людей у світі.



Мати впевненість піти на ризик і відстояти свою точку зору – ось це і є професійна впевненість / Stratcomllc

Чому впевненість – не панацея?

"Ліки від отрути відрізняються виключно дозою" – знайома цитата? Так от з впевненістю – те саме: це медаль з двома сторонами. Завищені уявлення про себе – зворотна її сторона. Адекватна самооцінка – це про користь. Проте, коли вона набагато вища за дійсність, зашкалює і перебільшує те, що є насправді, – це великий мінус.

Одна з негативних сторін самовпевненості чи завищеної самооцінки – очевидна: людина перестає розвиватися. Та і справді, навіщо? Вона і так все знає! Якщо людина впевнена в собі настільки, що не вважає за необхідне вчитися і розвиватися – це шлях в нікуди.

Інша – чудово описується ефектом Данніга-Крюґера: люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє усвідомити це. Тобто, вони помиляються, але думають, що роблять все правильно. Чи зможе така людина розвиватися? Питання риторичне.



"Люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки, але думають, що праві" / Training.in.ua

Ба, більше: такі люди не просто приймають помилкові рішення, вони ще і знецінюють правильні рішення компетентних колег. Чому? Тому що дивіться пункт 1: вони нездатні адекватно оцінити ці рішення через брак кваліфікації. Так, інша сторона проблеми полягає в тому, що люди зі справді високою кваліфікацією схильні занижати свої здібності: ось їм би впевненість в собі та своїх силах не завадила. Проте, як ви бачите, для справжніх профі крива все-таки вирівняється.

І якщо бути максимально відвертою, мені більше подобається, коли кажуть "вірю в себе, в свої сили". Ось віра у власні сили мені імпонує більше. Надлишкова впевненість може призвести до негативних наслідків, віра в свої сили – ні. Саме віра в свої сили – коли ви розумієте, що можете чогось досягти, але для цього треба старанно працювати/докладати зусиль – і буде тією опорою, завдяки якій ви витримаєте будь-який шторм. І без побічних ефектів!\

Автор: Юлія Орлова – генеральна директорка видавництва Vivat