Польський кордон через пандемію коронавірусу для українських туристів наразі закритий. Але ця країна близько і вона дешева. Тому Польща після відкриття кордонів може стати першою вашою країною.

З 23 травня Польща розширила перелік категорій осіб, які можуть перетнути кордон: громадяни Польщі; особа, яка має Карту Поляка; іноземці, які мають право працювати на території Польщі; учні та студенти, які отримують освіту у Польщі та інші. Наразі заборонений в’їзд туристам, зазначає 24 канал.

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Туристичні місця у Польщі, які варто відвідати

Шлях Орлині Гнізда

У південно-західній Польщі названа вервечка з 25 середньовічних замків, які тягнуться між Ченстоховою та Краковом.

Основні замки на шляху Орлині Гнізда

Замок Ойцув – розташований у серці Національного парку Ойцув. У перекладі з польської назва замку буде звучати як Замок-Батько. Наразі від цілого замку залишилися восьмикутна башта, готичні ворота і мур, а ще руїни каплиці.

– розташований у серці Національного парку Ойцув. У перекладі з польської назва замку буде звучати як Замок-Батько. Наразі від цілого замку залишилися восьмикутна башта, готичні ворота і мур, а ще руїни каплиці. Пєскова Скала – це замок, який прозвали «перлиною польського ренесансу». З 1970 року Пєскова Скала став домівкою для Музею європейського мистецтва, а також є філіалом краківського Вавелю

– це замок, який прозвали «перлиною польського ренесансу». З 1970 року Пєскова Скала став домівкою для Музею європейського мистецтва, а також є філіалом краківського Вавелю Замок Рябштин збудований наприкінці 13 століття. Але у 1657 шведи спалили його, тож тепер тут залишилися тільки мальовничі руїни.

збудований наприкінці 13 століття. Але у 1657 шведи спалили його, тож тепер тут залишилися тільки мальовничі руїни. Руїни замку Смолен розташований на горі, має готичні ворота та частину східної стіни з оборонними галереями і високі оглядові вежі.

розташований на горі, має готичні ворота та частину східної стіни з оборонними галереями і високі оглядові вежі. Замок Піліца розташований біля річки Піліца та датується 1610 роком. На жаль, ця будівля не є відкритою для відвідин, адже зараз кілька сімей судяться за право власності на замок.

розташований біля річки Піліца та датується 1610 роком. На жаль, ця будівля не є відкритою для відвідин, адже зараз кілька сімей судяться за право власності на замок. Замок Огродзенець у 19 століття занепав, але його фортечні стіни, вежі та інші споруди й досі можна безпечно оглянути. Через ці руїни проходить туристичний маршрут.

у 19 століття занепав, але його фортечні стіни, вежі та інші споруди й досі можна безпечно оглянути. Через ці руїни проходить туристичний маршрут. Фортеці-близнюки у Мірові та Боболіце пов’язані хребтом і розташовані в 1,5 кілометрів одна від одної.

пов’язані хребтом і розташовані в 1,5 кілометрів одна від одної. Ольштинський замок був оборонною спорудою в середині 14 століття. Нині залишилися руїни 35 метрової ротонди, а поруч залишки житлових кварталів і квадратна вежа.



Один із замків на шляху Орлині Гнізда / Фото: legend.24tv.ua

Морське Око

Морське Око – найбільше та найвідоміше озеро, яке розташоване в польській частині Татр, у долині Риб’ячого Потоку, на висоті понад тисячу метрів. Площа озера 34,5 гектара, а глибина досягає до 51 метра.

Гори вище за рівень води майже на кілометр, тому тут відкривається дивовижна панорама.



Морське Око / Фото: migrant.biz.ua

Хохоловські терми

Хохоловські терми – найбільший термальний комплекс у Польщі. Він розташований в Буковині-Татшаньській. Терми мають спортивні, відкриті та закриті басейни, а також резервуари з лікувальною джерельною водою.



Хохоловські терми / Фото: shoppingpl.com

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Національний парк Словінські

Національний парк розташований у північній Польщі, на узбережжі Балтійського моря. Він заснований у 1966 році між містами Леба і Рови. Парк має площу 327,44 кілометра у квадраті. Парк маж озера, болота, луки та приморський бір, заболочений сосновий ліс і рухомі дюни.

Словінський парк є місцем гніздування понад 200 видів птахів.



Словінський парк / Фото: polscha.travel

Копальня солі у Велічці

Археологи зазначають, що на цій території люди займалися солеварством починаючи з 3500 років до нашої ери. Соляна шахта у Велічці є одним з найстаріших та найдовше діючих промислових підприємств Європи.

Цю копальню внесли до переліку пам’яток Світової спадщини ЮНЕСКО.

У 1996 році після закінчення розробки, персонал шахти був переорієнтований на створення туристичних підземних трас. Найпопулярніші камери та об’єкти підземного лабіринту копальні:

Камера "Миколи Коперника";

Камера "Яновіце;

Каплиця в камері блаженної Кінги;

Пристовбурна камера "Кенегунда";

Камера "Еразма Баронча;

Камера "Михаловіце;

Камера "Веймар";

Камера "Варшава";

Камера "Длугоша".



Копальня солі у Велічці / Фото: viza.vn.ua