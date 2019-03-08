Все буває вперше: королева Єлизавета ІІ опублікувала допис в Instagram

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Королева Єлизавета ІІ опублікувала перший Instagram-пост
Королева Єлизавета ІІ опублікувала перший Instagram-пост / Twitter / @KensingtonRoyal

Королівська сім'я Великобританії вважається однією з найбільш консервативних у світі. Нащадкам монарха заборонено давати самим інтерв'ю журналістам та вести свої блоги в мережі. Однак в кожного правила є виключення: королева Єлизавета ІІ вперше опублікувала Instagram-допис.

Сталось це під час урочистого відкриття виставки в Музеї науки Великобританії. Її Величність натиснула на кнопку налаштованого iPad та опублікувала свій перший у житті Instagram-пост.

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Королева вирішила поділитись із громадськістю знімками листів її прапрадіда принца Альберта від Чарльза Беббіджа, який сприяв створенню першого у світі комп'ютера. Документи Єлизавета ІІ знайшла в королівських архівах та підібрала символічну подію, під час якої й оприлюднила їх. 

Сьогодні я мала задоволення дізнатися про дитячі ініціативи в області комп'ютерного кодування, і мені здається доречним опублікувати цей допис в Instagram. Музей науки довгі роки підтримує технології, інновації та надихає наступне покоління винахідників,
​– написала Єлизавета ІІ в соцмережі. 

Допис з'явився на офіційній Instagram-сторінці Букінгемського палацу, яку ведуть прес-секретарі Її Величності. Всього за день його вподобали понад 100 тисяч прихильників королівської сім'ї. 

Кенсінгтонський палац дедалі більше розвиває свої сторінки в мережі. Вперше Instagram-сторінка британських монархів з'явилась у 2013 році. Завдяки акаунту представники королеви інформують громадськість та журналістів про заплановані урочисті та світські заходи, в яких беруть участь члени королівської родити. Окрім цього, саме там прес-секретарі коментують важливі для Великобританії події. 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Великобританія Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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