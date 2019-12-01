Все чув, але не бачив, – Влад Яма розповів про народження первістка

Український хореограф Влад Яма залюбки розповідає прихильникам про свою кар'єру та шоу "Танці з зірками 2019". Однак приватне життя часто залишається у секреті. Днями Влад Яма зробив виняток і розповів журналістам про народження єдиного сина.

Хореограф став запрошеною зіркою на телешоу "Хто зверху?" Саме під час зйомки Влад Яма розповів учасникам розважального проєкту, що підтримував дружину під час пологів. Однак в кульмінаційний момент покинув палату.

Читайте також: Влад Яма знявся у палкій фотосесії з дружиною Ліліаною

Що відомо про шлюб Влада Ями?Із Ліліаною Влад Яма познайомився під час відпочинку в клубі. В перший день, коли хореограф побачив українську красуню, не наважився підійти до неї. Однак вже за кілька тижнів Влад Яма святкував 30-річчя, де знов побачив Ліліану, тому вирішив, що це доля. Закохані вирішили одружитись у 2015 році. Відтоді пара демонструє особливу сімейну ідилію, а вдома виховує спільного сина Леона.

За словами танцівника, рішення про присутність на пологах він прийняв спільно з дружиною Ліліаною. Влад Яма додав, що міг зомліти, тому підтримував кохану на початкових етапах народження сина.

Ми одразу погодилися, що це буде погано, бо я вимкнуся. Тому був до останнього, і лише за 15 хвилин вийшов. Все чув, але не бачив,

– поділився Влад Яма.

На такі спогади хореографа надихнуло питання під час шоу. Жіноча команда поцікавилась, скільки відсотків породіль вважають, що чоловіки повинні бути з ними при народженні дитини. Відтак Влад Яма розповів свою історію про появу первістка, а от Сергій Притула зізнався, що для нього бути поряд з коханою у такий момент було важливо.

"У мене двоє дітей, і я двічі був присутнім. Серед моїх знайомих теж багато чоловіків, які поділяють мою думку. Щоправда, я не готовий розписуватися за всіх в Україні", – розповів Сергій Притула.