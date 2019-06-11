Все до кращого, – Едгар Камінський вперше прокоментував розлучення зі Славою з "НеАнгелів"

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Едгар Камінський
Едгар Камінський / Instagram / @edgar_kaminskyi

Знаменитий в Україні пластичний хірург Едгар Камінський розлучається зі своєю дружиною та учасницею гурту "НеАнгели". Відомий лікар вперше прокоментував скандальні чутки, опублікувавши фото з дітьми.

Новина про ймовірне розлучення Слави з "НеАнгелів" та Едгара Камінського підірвала мережу близько тижня тому. На офіційному сайті Подільського районного суду з’явилася заява, позовником якої є знаменитий пластичний хірург.

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Зібрання, на якому розглядатиметься розірвання шлюбу відбудеться у середу, 12 червня. За час, коли в мережі бурхливо обговорюють розставання зіркової пари, вони не дали жодного офіційного коментаря представникам ЗМІ. Проте за день до зустрічі у суді зі своєю дружиною і відомою співачкою Славою Камінською її чоловік опублікував фото з сином на своїй сторінці в Instagram, зворушливо прокоментувавши його.

Найдобріші і найщиріші емоції – дитячі. Бажаємо всім гарного настрою. Пам’ятайте – все до кращого,
– написав Едгар Камінський.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
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