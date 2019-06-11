Все до кращого, – Едгар Камінський вперше прокоментував розлучення зі Славою з "НеАнгелів"

Знаменитий в Україні пластичний хірург Едгар Камінський розлучається зі своєю дружиною та учасницею гурту "НеАнгели". Відомий лікар вперше прокоментував скандальні чутки, опублікувавши фото з дітьми.

Новина про ймовірне розлучення Слави з "НеАнгелів" та Едгара Камінського підірвала мережу близько тижня тому. На офіційному сайті Подільського районного суду з’явилася заява, позовником якої є знаменитий пластичний хірург.

Читайте також: Неочікувано: Слава Камінська розлучається з чоловіком Едгаром

Зібрання, на якому розглядатиметься розірвання шлюбу відбудеться у середу, 12 червня. За час, коли в мережі бурхливо обговорюють розставання зіркової пари, вони не дали жодного офіційного коментаря представникам ЗМІ. Проте за день до зустрічі у суді зі своєю дружиною і відомою співачкою Славою Камінською її чоловік опублікував фото з сином на своїй сторінці в Instagram, зворушливо прокоментувавши його.

Найдобріші і найщиріші емоції – дитячі. Бажаємо всім гарного настрою. Пам’ятайте – все до кращого,

– написав Едгар Камінський.