Все вийшло з-під контролю, – Брітні Спірс вперше після госпіталізації записала відеозвернення

Американська співачка Брітін Спірс, яка проходить курс лікування в психіатричній клініці, вперше за місяць звернулась до прихильників. У мережі вона опублікувала щемливий допис, в якому заспокоїла фанатів та пообіцяла найближчим часом повернутись до звичного життя.

За словами 37-річної Брітні Спірс, резонанс щодо її лікування є досить штучним і така надмірна увага ЗМІ та прихильників тільки перешкоджає їй одужати. При цьому зірка зізналась, що ніколи не робила заяви щодо припинення вокальної кар'єри, а електронний лист надійшов до її команди від колишнього менеджера Сема Люфті, який і поширив фейкову новину.

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"Я хотіла сказати вам: "Привіт". Все, про що зараз говорять, вийшло з-під контролю. Ходять чутки, що моїй сім'ї та команді надходять погрози, і говорять абсолютно божевільні речі. Я намагаюся знайти час для себе, але все, що відбувається, тільки ускладнює моє життя. Не вірте нічому, що ви чуєте і читаєте. Всі ці фейкові електронні листи були створені Семом Люфті багато років тому. Я їх не писала. Він видавав себе за мене і спілкувався з моєю командою з фальшивої адреси електронної пошти", – пояснила Брітні Спірс.

Окрім цього, поп-артистка, на повернення якої очікують тисячі прихильників, запевнила, що найближчим часом повернеться на велику сцену. Однак Брітні Спірс попросила не тиснути на неї та дати їй приватності, щоб до кінця пройти курс лікування.

Моя ситуація унікальна. Але я обіцяю, що зроблю все, що зараз потрібно. Ви можете не знати це про мене, але я сильна і буду стояти до кінця за те, чого хочу. Ваша любов і відданість вражає, але те, що мені зараз насправді потрібно – це трішки приватності, щоб впоратися з усіма труднощами, які з'явилися у моєму житті. І якщо ви зможете це зробити, я буду вам дуже вдячна,

– додала вона.

У квітні Брітні Спірс звернулась до медиків психіатричної лікарні Рехаб за допомогою. Причиною для цього став емоційний стрес, спричинений хворобою батька співачки та його складні операції. Брітні Спірс не могла втамувати переживання, тому й записалась на курс лікування в психіатричній клініці.

Однак госпіталізація зірки не минулась без резонансних новин: мама Брітні Спірс заявила, що її доньку утримують у клініці насильно. Та найбільшого розголосу набула інформація про те, співачка планує завершити вокальну кар'єру та більше ніколи не повернеться на сцену. Саме після цього мережу охопила паніка, а стривожені прихильники засипали зірку та її родичів десятками тисяч повідомлень.