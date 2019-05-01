Вслід за Кім Кардашян: Cardi B в епатажному комбінезоні підкреслила пишні форми

Знаменита зірка соціальних мереж та популярна співачка Cardi B (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) вперше заспівала свої хіти у столиці Азербайджану в рамках Гран-прі Формули 1 SOCAR в Crystall Hall.

Для виступу співачка обрала обтислий блискучо-рожевий комбінезон, який звабливо підкреслив пишні форми зірки.

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Одне з фото у ньому Cardi B опублікувала на своїй сторінці в Instagram, на якому вона розляглася на дивані.

"Баку втомив мене! Азербайджан, дякую за те, що запросили мене... Красива країна, приємні люди, смачна їжа", – зазначила знаменитість у підписі.

Дивіться відео з Cardi B:

Дружина Каньє Веста також полюбляє експериментувати з одягом та створювати якраві образи. Пропонуємо порівняти, кому обтислий рожевий комбінезон пасує більше: Кім Кардашян чи Cardi B?