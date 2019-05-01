Вслід за Кім Кардашян: Cardi B в епатажному комбінезоні підкреслила пишні форми

175 Читать новость на русском
Cardi B
Cardi B / Instagram / @iamcardib

Знаменита зірка соціальних мереж та популярна співачка Cardi B (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) вперше заспівала свої хіти у столиці Азербайджану в рамках Гран-прі Формули 1 SOCAR в Crystall Hall.

Для виступу співачка обрала обтислий блискучо-рожевий комбінезон, який звабливо підкреслив пишні форми зірки. 

Читайте також: У джинсовій сукні: як іспанська королева Летиція повторила образ Меган Маркл

Одне з фото у ньому Cardi B опублікувала на своїй сторінці в Instagram, на якому вона розляглася на дивані.

"Баку втомив мене! Азербайджан, дякую за те, що запросили мене... Красива країна, приємні люди, смачна їжа", – зазначила знаменитість у підписі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MOSTHATEDCARDI (@iamcardib)

 

Дивіться відео з Cardi B:

Дружина Каньє Веста також полюбляє експериментувати з одягом та створювати якраві образи. Пропонуємо порівняти, кому обтислий рожевий комбінезон пасує більше: Кім Кардашян чи Cardi B?



Кім Кардашян vs Cardi B / 
Instagram / @kimcardashian / @i amcardib
blog_ava
WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву
сьогодні
4110
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Стиль і мода Cardi B
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
сьогодні 11:10 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3893
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
сьогодні 09:34 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
9358
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
30 квітня 18:01 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 1978
Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 квітня 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 792
Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
30 квітня 12:40 Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
1400
Новини
Більше новин
Залиште відгук