Всюди разом: Моніка Беллуччі та її коханий Ніколас Лефевр прийшли на благодійний вечір

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Моніка Беллуччі та її коханий Ніколас Лефевр
Моніка Беллуччі та її коханий Ніколас Лефевр / Instagram / @vk_monica_bellucci

Після заяви про стосунки 54-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та її 36-річний бойфренд Ніколас Лефевр на усіх світських заходах з’являються разом. Днями зіркова пара відвідала благодійний вечір у Мадриді.

Керівництво популярного журналу Elle влаштувало благодійний вечір у столиці Іспанії, на який прийшло чимало світових знаменитостей. У списку запрошених на іспанську вечірку були Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр.

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Закохані з'явилися на червоній доріжці у бездоганних вбраннях і, як завжди, виглядали дуже щасливими. Ще б пак! На 54-річній Моніці Беллуччі була розкішна сукня в яскраві квіти від Dolce & Gabbana. А її обранець віддав перевагу класичному образу – чорний смокінг і біла сорочка зробили його зовнішній вигляд надзвичайно елегантним.

Моніка Беллучі з бойфрендом
Моніка Беллуччі з бойфрендом / Instagram / @vk_monica_bellucci

Моніка Беллучі та її бойфренд
Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр / Instagram / @vk_monica_bellucci
 

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Instagram / @vk_monica_bellucci

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Теги: LifeStyle Моніка Беллуччі Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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