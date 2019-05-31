Всюди разом: Моніка Беллуччі та її коханий Ніколас Лефевр прийшли на благодійний вечір

Після заяви про стосунки 54-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та її 36-річний бойфренд Ніколас Лефевр на усіх світських заходах з’являються разом. Днями зіркова пара відвідала благодійний вечір у Мадриді.

Керівництво популярного журналу Elle влаштувало благодійний вечір у столиці Іспанії, на який прийшло чимало світових знаменитостей. У списку запрошених на іспанську вечірку були Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр.

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Закохані з'явилися на червоній доріжці у бездоганних вбраннях і, як завжди, виглядали дуже щасливими. Ще б пак! На 54-річній Моніці Беллуччі була розкішна сукня в яскраві квіти від Dolce & Gabbana. А її обранець віддав перевагу класичному образу – чорний смокінг і біла сорочка зробили його зовнішній вигляд надзвичайно елегантним.



Моніка Беллуччі з бойфрендом / Instagram / @vk_monica_bellucci



Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр / Instagram / @vk_monica_bellucci





Моніка Беллуччі / Instagram / @vk_monica_bellucci